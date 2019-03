Alle 20 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con

Alle 19 : 30 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroLive : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Gianluca Musso e Michele Sollazzo ...

Alle 19 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroLive : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Gianluca Musso e Michele Sollazzo ...

Alle 19 : 30 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroLive : Siamo all'inizio di una nuova settimana anche per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroNews. In compagnia dei nostri Lara Arlotta e Michele Sollazzo ...

Alle 19 : 30 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroNews : Siamo all'inizio di una nuova settimana anche per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire. Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo ...

Alle 19 : 30 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroNews : Siamo all'inizio di una nuova settimana anche per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroNews. In compagnia dei nostri Lara Arlotta e Michele Sollazzo ...

Alle 15 : 00 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie della settimana con EuroNews : Un'altra settimana si sta concludendo e come al solito ci ritroviamo insieme in diretta per trarre le somme da questi giorni che ci hanno accompagnato con notizie ed eventi interessanti.Sicuramente il mondo videoludico è un universo in continua espansione per cui stare dietro a tutte le novità del settore non è facile, dunque per rimanere sul pezzo vi invitiamo al nostro appuntamento pomeridiano delle 15:00, quando in compagnia dei nostri Lara ...

Alle 20 in diretta con EuroNews : ripercorriamo le notizie e gli eventi principali della settimana : Oggi inizia una nuova settimana e sono in arrivo tante nuove notizie, eventi e novità legate al mondo dei videogiochi.Nel caso in cui vi siate persi qualche news, ecco tornare questa sera la diretta di EuroNews!A partire dAlle ore 20, in compagnia di Michele Sollazzo e Lara Arlotta, potrete seguire la puntata che ripercorrerà le notizie e gli eventi principali della settimana.Read more…