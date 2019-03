Alessio Vinci morto sotto una gru | la testimonianza | “Mi parlò di una vincita di 300mila

fanpage

(Di giovedì 7 marzo 2019) Unata dieuro e un misterioso appuntamento sono i retroscena della strana morte di, l'universitario trovatoai piedi di una gru in un cantiere a Parigi. La sua morte, archiviata come suicidio, presenta troppi aspetti oscuri, a partire dal quel messaggio criptico marchiato a fuoco sul legno da, che suona come un grido da aiuto: ETP.

