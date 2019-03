AGSM Verona | acquisito impianto fotovoltaico per 2 | 5 mln

Multiutility : sindaco Verona - 'si va verso aggregazione tra AGSM - Aim' (2) : (AdnKronos) - “Un’operazione da cui ci si aspetta molto, a livello amministrativo e della governance aziendale – ha affermato il sindaco di Vicenza Rucco -. I tecnici sono già al lavoro affinchè l’operazione sia conveniente per entrambe le società. Resta ferma la ‘mission’, che è quella di una socie

Multiutility : sindaco Verona - 'si va verso aggregazione tra AGSM - Aim' : Verona, 7 feb. (AdnKronos) - I due sindaci Federico Sboarina e Francesco Rucco hanno firmato questa mattina la lettera di intenti che porterà alla fusione tra la Multiutility veronese Agsm e la vicentina Aim. Un percorso in realtà mai interrotto, ma solo sospeso per fair play politico, come spiega i