A 92 anni | la regina Elisabetta II pubblica la sua prima foto su Instagram

La Regina Elisabetta II va su Instagram : primo post social a 92 anni : La Regina Elisabetta II d'Inghilterra scrive per la prima volta sul profilo Instagram della Royal Family, diventando così una vera e propria "Regina social". The Queen non ne sbaglia una, dimostrandosi così molto più à la page di Kate Middleton e Meghan Markle! Vestita in un arancione carico e abbagliante con uno dei suoi classici cappellini, The Queen si è recata in visita al Museo di Science di Londra in cerca di una lettera del suo bisnonno. ...

Morta Carolee Schneemann - regina della Body Art anni 60 : Addio all’artista statunitense Carolee Schneemann, regina della Body Art, famosa nel mondo per le sue performance, ma che amava definirsi ‘pittrice’. Nel 2017 è stata insignita del Leone d’Oro alla carriera della 57a Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia. La videoartista e performer è Morta mercoledì 6 marzo all’età di 79 anni, come ha riferito la Galerie Lelong di New York che ...

La regina riservata al fianco di Gianni - conobbe il dolore ma imparò ad amare la vita : Divennero poi amici di John Fitzgerald Kennedy, all'epoca presidente, e di sua moglie Jacqueline: la first lady era considerata la donna più affascinante del mondo, eppure aveva un'aria provinciale ...

MARELLA AGNELLI - MORTA LA VEDOVA DI GIanni/ La scrittrice Maraini 'Era una regina' : MARELLA AGNELLI, a 92 anni è MORTA la VEDOVA di GIANNI, l'Avvocato. Il ricordo della scrittrice Dacia Maraini: "Come se fosse una regina"

Sanremo 2019 - Loredana Bertè regina del Festival a 68 anni : "Adesso mi è rimasto un solo sogno". Impensabile : Loredana Bertè non smette mai di stupire. Dopo la standing ovation ottenuta la seconda sera a Sanremo, la cantante sessantottenne appare sempre più inarrestabile. Infatti, ha confessato di avere ancora un sogno, fare la doppiatrice: "Magari di un film di Tim Burton: è l' unica cosa che non ho ancora

Morta a 94 anni Rosamunde Pilcher - regina del romanzo rosa : E' Morta all'eta' di 94 anni rosamunde Pilcher, considerata la regina del romanzo rosa. La notizia e' stata confermata dal figlio, Robin: "E' stata in grande forma fino a Natale poi ha avuto una bronchite con il nuovo anno e ma ci si aspettava sempre che si riprendesse come prima. Tuttavia, ha avuto un infarto domenica sera e non ha mai ripreso conoscenza". Nata in Cornovaglia nel 1924, la Pilcher aveva iniziato a scrivere all'eta' di 7 anni e ...

Rosamunde Pilcher è morta a 94 anni : la “regina del romanzo rosa” ha venduto 60 milioni di copie : Con i suoi romanzi rosa ambientati nelle isole britanniche ha venduto oltre 60 milioni di copie e tanti dei suoi libri sono diventati anche film. La scrittrice britannica Rosamunde Pilcher è morta all’età di 94 anni a Dundee, in Scozia. La scrittrice, che 2002 era stata insignita dalla regina Elisabetta II del prestigioso riconoscimento Officer of the Order of British Empire, era vedova del marito Graham Hope Pilcher dal 2009. La coppia ha ...

Lele Pons - regina del web a 22 anni Le manca una telenovela - e il lago - : Lele Pons ha 22 anni, arriva dal Venezuela, vive tra Miami e Los Angeles, parla benissimo italiano e sa fare tutto. Canta, balla, recita. E le riesce tutto bene. Lele Pons dà dipendenza. Il video in ...

Bicentenario della nascita della Regina Victoria - 1819-2019 - - Gran Bretagna. Una moneta da 1$ delle Isole Vergini Britanniche ricorda l'... : In esso, la bellezza della principessa, salvata da San Giorgio, il quale uccise il drago, che la minacciava, attirò l'attenzione d'un leone, che divenne suo amico e protettore. Una, rappresenta la ...

Carlo nuovo re? La metà dei britannici preferiscono William (e non vogliono Camilla regina) : Dopo 70 anni è l'ora di Carlo. La Gran Bretagna si divide. Dopo gli aspri scontri legati alla Brexit, i sudditi inglesi non sembrano trovare un accordo neppure ...

Donna Summer - 70 anni da regina : Donna Summer, nata a Boston il 31 dicembre del 1948 e morta a Naples in Florida il 17 maggio 2012 all’età di 63 anni, resta una delle più grandi icone della musica pop di sempre. Oggi all’età di 70 anni sarebbe probabilmente ancora alla ricerca del modo più originale ed efficace per impiegare la propria voce, così come ha fatto nel corso della sua lunga e variegata vita artistica. LaDonna Adrian Gaines, in ...

Morta Iaia Fiastri - regina della commedia musicale italiana. Aveva 84 anni : È Morta Iaia Fiastri . La commediografa e sceneggiatrice si è spenta ieri nella sua casa di Roma , all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia. Ne dà notizia il figlio Iacopo. Nata a Roma nel 1934, ha ...

