8 Marzo | per la mimosa giro d’affari da 15 milioni | +7% di vendite stimate

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Laè la pianta simbolo della Festa della donna, tanto che l’8, da solo, vale l’85% degli acquisti di stagione. Quest’anno, complice l’andamento climatico favorevole che ne ha favorito la fioritura e i prezzi stabili rispetto al 2018, si stima un aumento delledel 7% in Italia, con quasi 13di “mazzetti” di mimose pronte a essere acquistate domani e regalate a compagne, amiche, colleghe. Così Cia-Agricoltori Italiani, che ricorda quanto il mercato florovivaistico nazionale sia tuttora legato al valore delle ricorrenze.Più in dettaglio, i costi dei “mazzetti” di, che vanno in base al peso, partono da un euro fino ad arrivare a 10 euro, mentre le piante, il cui prezzo va in base alla grandezza del vaso, variano dai 6, 7 euro fino ai 60 euro. In particolare nella Riviera dei Fiori e in provincia di Savona, che è il polo principale per la ...

BeppeSala : Il 21 marzo esponiamo la bandiera europea per riaffermare tutti insieme i nostri valori #ComuniperlEuropa - M5S_Senato : Venerdì 8 marzo parte il #DignitàTour, un viaggio attraverso l'Italia per raccontare quello che abbiamo fatto in qu… - RaiRadio2 : ??@FiorellaMannoia ,@paolaturci, @noemiofficial, Giuliano Sangiorgi, @MarroneEmma , @NickyNicolai1 , Stefano Di Bat… -