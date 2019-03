8 marzo | Italia in sciopero | si bloccano bus | scuola e sanità

Masterchef Italia 2019/ Diretta ed eliminati : prova in esterna sui Navigli - 7 marzo - : Masterchef Italia 2019, eliminati e Diretta 6 Marzo: prova in esterna sui Navigli, i concorrenti alla prova in un vero ristorante.

Ferrovie - sciopero 8 marzo : garantite le Frecce di Trenitalia : Frecce di Trenitalia regolari l'8 marzo in occasione dello sciopero generale del personale dei Ferrovieri. L'astensione dal lavoro è stata indetta da alcune sigle sindacali autonome dalla mezzanotte ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 65% - Ubi Banca a +4 - 27% - 6 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo rialzo. Sul listino principale bene Ubi Banca, mentre Campari perde terreno

Già il 14 marzo il Huawei P30 Lite sotto mentite spoglie in Cina - quando in Italia? : Abbiamo una prima data di presentazione del Huawei P30 Lite, almeno nella sua variante cinese o meglio asiatica che, senza ombra di dubbio, corrisponderà in tutto e per tutto al modello previsto per il nostro mercato. In questi minuti, grazie a GizChina, veniamo a conoscenza del fatto che sul social network Weibo (di fatto l'alter ego di Twitter) una locandina relativa proprio alla presentazione del device è stata pubblicata non lasciando alcun ...

Redmi Note 7 arriverà in Italia il 12 marzo - con la fotocamera da 48 megapixel : Sarà presentata il prossimo 12 marzo la versione per il mercato Italiano di Redmi Note 7, che a quanto pare sarà differente dalla versione indiana. L'articolo Redmi Note 7 arriverà in Italia il 12 marzo, con la fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

8 marzo : torna la “Gardensia” di Aism - 5mila piazze italiane si colorano di rosa : Oltre 5 mila piazze italiane si colorano di rosa per ricordarci che ci sono donne che hanno bisogno che ciascuno di noi scelga una pianta di gardenia o di ortensia (con un contributo minimo di 15 euro l’una) o entrambe: due fiori che sottolineano lo stretto legame tra le donne e la sclerosi multipla, che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. Ogni giorno in Italia 6 donne ricevono una diagnosi di sclerosi ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati dagli Usa - 6 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende dati macroeconomici perlopiù provenienti dagli Stati Uniti. Ci saranno anche dati Ocse

Una caramella al limone : il “regalo” di Trenitalia per l’8 marzo scatena l’ironia sui social : Il “regalo” di Trenitalia per la Festa della Donna (dedicato tra l’altro solo alle donne che usufruiranno di servizi costosi) non è passato inosservato sui social e nonostante la società abbia poi rimosso il post, gli utenti hanno fatto in tempo a fare lo screenshot della pagina e pubblicarla in rete con commenti ironici e pungenti.Continua a leggere

BUSITALIA - UMBRIA : SCIOPERO VENERDI' 8 marzo : UMBRIA - Le Segreterie di alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato, nella giornata di Venerdì 8 MARZO 2019 uno SCIOPERO di 24 ore . Nel rispetto delle leggi 146/90, 83/2000 e successive ...

Clima - gli studenti italiani protestano “con Greta” : il 15 marzo in piazza : Cresce sui social la mobilitazione degli studenti italiani in vista del primo sciopero globale per il Clima, venerdì 15 Marzo. Si tratta di un evento inedito di portata mondiale, promosso dal movimento “Friday for Future”, ispirato dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, che da agosto scorso ogni venerdì è davanti al Parlamento del suo Paese per denunciare la gravita’ della situazione Climatica e per chiedere il ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 01% - Campari a -6 - 56% - 5 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude sostanzialmente invariata. Sul listino principale crolla Campari, mentre sale Telecom Italia

Musei gratis per una settimana in tutta Italia. Da oggi al 10 marzo : E' iniziata oggi la ' settimana dei Musei' : per 6 giorni - fino al 10 marzo - si potranno visitare gratuitamente tutti i Musei e i siti statali. Per l'occasione Alberto Bonisoli, ministro dei Beni e ...