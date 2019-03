600 mila incidenti domestici | casalinga lavoro pericoloso

Ricerca - Roche : “600 mila euro a 12 progetti under 40 in strutture pubbliche” : Sostenere la Ricerca indipendente, finanziando i progetti di giovani scienziati che operano all’interno di strutture pubbliche e Irccs. E’ questo l’obiettivo del bando ‘Roche per la Ricerca’, promosso da Fondazione Roche e giunto alla quarta edizione, che a partire da quest’anno si avvarrà della collaborazione della rivista scientifica ‘Springer Nature’ chiamata a valutare e selezionare i progetti ...

La casalinga è un mestiere pericoloso (e non retribuito) : 600mila incidenti l'anno : Se tutti i lavori che svolgono all'interno della famiglia per la cura della casa e dei figli venissero retribuiti, le...

Casalinga lavoro pericoloso - 600 mila incidenti : Le casalinghe in Italia sono oltre 7 milioni e svolgono il mestiere "più pericoloso del mondo". L'8,2% è coinvolto in incidenti domestici, circa 600 mila persone secondo lo studio "Faccende pericolose"...

La casalinga tra i lavori più pericolosi e difficili del mondo : ogni anno 600mila incidenti : Secondo gli ultimi dati dell'Anmil, resi noti alla vigilia della festa della donna, la casalinga è tra i mestieri più pericolosi del mondo: su un totale di 7 milioni di donne dedite alle faccende domestiche, l'8,2% è stata vittima di incidenti, per un totale di circa 600mila persone. Se fossero retribuite, ciascuna avrebbe uno stipendio netto di più di 3000 euro, ma la realtà è molto diversa.Continua a leggere

Donati più di 600 euro in giocattoli al reparto di Pediatria dell´Ospedale di Milazzo : Giochi da tavolo, bambole, peluche, giochi interattivi e molto altro è stato donato al reparto di Pediatria dell´Ospedale Giuseppe Fogliani di Milazzo, la donazione fatta da Il Melograno ONLUS e dal ...

Primarie Pd - votano un milione e 600mila 'dem' : Zingaretti vince con il 60% : Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti vince le Primarie del Partito Democratico. Giachetti e Martina riconoscono la...

Maltempo Emilia Romagna : 1 milioni e 600 mila euro di risarcimenti per maltempo : Arrivano i primi risarcimenti dei danni agli 89 privati e alle 102 imprese Emiliano-romagnole, comprese quelle agricole, colpiti dalle conseguenze dell’ondata di maltempo che dal 27 ottobre a primi di novembre del 2018 ha interessato tutte le province della Regione. Il Governo ha deliberato un primo stanziamento per l’Emilia-Romagna di 1 milione 680 mila euro: ai cittadini, per i danni ad abitazioni principali o secondarie, sono ...

Nutella - produzione sospesa -600mila barattoli/ Ferrero "difetto di qualità" : Nutella, produzione sospesa in Francia: -600mila barattoli al giorno. Ferrero parla di "difetto di qualità", analisi in corso

Roma : 90 attività commerciali controllate nel 2018 - ritirate 600 armi e 10 mila cartucce : Roma – Sono 90 le attivita’ commerciali controllate nel 2018 dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. Tra queste i compro oro, sale scommesse, esercizi pubblici e privati dove era stata segnalata la presenza di pregiudicati che potevano creare problemi di ordine e sicurezza pubblica. 80 sono state le sanzioni amministrative notificate ai titolari degli esercizi commerciali per un ...

Influenza - 600mila nuovi contagi in una sola settimana : l’elenco delle regioni più colpite : Quali sono le regioni italiani più colpite dall'Influenza? Secondo gli ultimi dati resi noti da InfluNet, il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’Influenza coordinato dall'Iss, il numero maggiore di casi si è registrato in Lombardia, Abruzzo e nella provincia autonoma di Treno. Ma il numero dei contagi sta gradualmente diminuendo, pur avendo raggiunto quota 600mila la scorsa settimana.Continua a leggere

Tunnel Alzheimer - l'odissea invisibile di 600mila malati in Italia : Il numero delle famiglie in cui c'è una persona ammala cresce in maniera esponenziale in tutto il mondo. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano Le ...

Cibi contaminati : ogni anno 600 milioni di malati e 420mila morti l'anno : Le malattie collegate alla contaminazione dei Cibi, avvertono le organizzazioni internazionali, 'sovraccaricano i sistemi sanitari dei Paesi e causano danni notevoli all'economia, al commercio ed al ...

Migranti : direttore Cara Mineo - 'creato zombie - impossibile rimpatrio 600mila persone' : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) "Il problema dell'Italia non è l'immigrazione. Il problema è aver permesso che 600mila cittadini stranieri, a cui è stato negato lo status di rifugiato, restassero sul nostro territorio. Rimpatriarli? E' impossibile, non abbiamo la forza economica

Quasi 600 mila euro raccolti per aiutare Lorenzo - malato di tumore : La gara di solidarietà per salvare Lorenzo è andata oltre il traguardo prefissato. Sono stati raccolti non solo i 500 mila euro, necessari per permettere al giovane di provare a curare il suo tumore con una terapia sperimentale, ma anche Quasi 90 mila euro in più, che saranno destinati alla ricerca. Lorenzo Farinelli ha 34 anni, fa il medico e l’attore. Dopo il lavoro, che gli permette di aiutare gli altri, va a lezione di teatro e di canto, ...