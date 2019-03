10 consigli utili per cercare e trovare la tua futura base di coworking

10 consigli utili per chi viaggia da solo : Trolley, biglietto aereo e si parte. Magari prenotando una stanza doppia a uso singolo. viaggiare da soli è ormai tutto fuorché un tabù per gli italiani, che sempre più spesso decidono di lanciarsi alla scoperta del mondo senza più la necessità di essere accompagnati da amici e dolci metà varie ed eventuali. Tre viaggiatori tricolori su dieci dichiarano di aver già raggiunto in solitaria una destinazione sconosciuta, e la percentuale sale al 40% ...

SCUOLA/ Dsa : neurobiologia - ausili - desiderio : errori da evitare - e consigli utili - : "La competenza richiesta a un adulto in relazione a un bambino o ragazzo con Dsa è quella di aprire una via che l'altro abbia desiderio di percorrere"

Dal diabete al colesterolo - dai tumori alla demenza : ecco tutti i benefici per la salute del consumo di frutta e verdura viola e alcuni consigli utili : Una dieta salutare è una dieta colorata. frutta e verdura rientrano in 5 principali categorie di colore: rosso, arancione/giallo, viola/blu, bianco e verde. Ogni colore rappresenta in generale una vitamina, un minerale o un antiossidante specifici. Per esempio, le verdure verdi sono ricche di vitamina K e acido folico, mentre frutta e verdura arancioni o gialle sono ricche di beta carotene e vitamina C. Anche se non si tratta di regole ferree, ...

Cosa fare se scappa il cane? Ecco i decalogo dei consigli utili : “Purtroppo il fenomeno dei furti di cani in Italia è fiorente, anche se molte volte non se ne parla o se ne parla solo in casi eclatanti“, spiega l’Associazione animalista AIDAA in una nota. “Nel 2017 stati 36.000, a questi vanno aggiunti migliaia di cani che scompaiono, scappano e dei quali torna a casa solo il 15% del totale. Le razze maggiormente oggetto dell’interesse dei ladri sono quelle di piccola taglia che hanno ...

consigli utili per il primo viaggio in India : Se c'è un paese che ci affascina e ci ispira da sempre è l'India. Anche se ognuno di noi ci vede cose diverse: ci sono l'India spirituale e quella ipertecnologica, l'India delle metropoli e quella dei deserti, il continuo zig-za tra miseria e nobiltà (quella dei maharaja), la versione yogi e quella festaiola dell'Holi, la festa dei colori. Immagini che si rincorrono, e anche se non sembra, appartengono tutte allo stesso ...

Sicurezza stradale? In Inverno tornano utili i consigli Genertel : Secondo le statistiche gennaio è il mese peggiore per quanto riguarda gli incidenti stradali. L’Inverno infatti, diventa insidioso e per chi guida i rischi sono proprio dati dalle condizioni meteo che rendono difficile la circolazione stradale. Sminuire i rischi dati dalle cattive condizioni climatiche o guidare allo stesso modo di quando le giornate sono soleggiate e senza rischi, accrescono i pericoli di incidenti. La prevenzione anche in ...

Sintomi dell’ictus nel messaggio virale su WhatsApp : consigli utili o sbagliati per riconoscerlo? : In queste ore sta circolando su WhatsApp un nuovo messaggio contenente i Sintomi dell'ictus o i presunti tali: all'apparenza si tratterebbe di una catena utile, promossa da TG nazionali e addirittura dai medici dell'Ospedale Molinette di Torino ma è davvero così? Cerchiamo di svelare ogni aspetto di quella che non è proprio una bufala ma suggerisce comunque comportamenti non corretti, almeno in casi specifici. Chiariamo subito che la storia ...

Saldi 2019 - i consigli utili di Confcommercio Molise : ...2 punti percentuali dell'IVA che sarebbe schizzata dal 1° gennaio al 24,2%, ma occorre molto di più per rilanciare la nostra economia a partire dall'eliminazione delle clausole di salvaguardia che ...

Rimettersi in forma dopo le feste : cinque consigli utili : Una tra le più grandi promesse fatte all'inizio dell'anno è quella di riuscire a perdere quei chili in più che proprio non ci piacciono. Abbiamo fatto passare le festività natalizie nelle quali, come ben sappiamo, si mangia più del solito. Ma adesso, finite tutte le occasioni di accumulare grassi, vediamo qualche consiglio utile per tornare al peso forma e, magari, perdere qualche taglia.