Will Smith non è abbastanza nero per fare quel personaggio | scoppia la

Will Smith sarà Richard Williams - il padre di Venus e Serena che ha portato le figlie nella storia del tennis : Dietro gli incredibili successi sportivi delle sorelle Venus e Serena Williams c'è un segreto, neanche troppo celato: il padre delle due tenniste, Richard Williams . L'uomo, 77 anni , è stato il primo ...

Cinema : Will Smith sarà il padre di Serena e Venus Williams in Biopic : Los Angeles - Will Smith indosserà i panni di Richard Williams, padre delle due tenniste Venus e Serena, secondo quanto riferisce Variety.

Will Smith fuori da Suicide Squad 2 : Siamo in piena rivoluzione in casa DCEU, la novità questa volta riguarda Will Smith e la Suicide Squad . Il primo film basato sulle missioni Suicide dei supercriminali ha avuto un cast di spicco. ...

King Richard : Will Smith sarà il padre di Serena e Venus Williams nel biopic : Così scrisse un piano di 78 pagine per il loro futuro e iniziò a dar loro lezioni, pur non avendo alcuna esperienza in quello sport. In questo modo allevò le due ragazze e le fece diventare due ...

Suicide Squad 2 - Will Smith abbandona il cast : le riprese iniziano il prossimo settembre : Will Smith non sarà nel sequel di Suicide Squad . Il film, che ha ottenuto un grande successo, scritto e diretto da James Gunn e che il suo Deadshot potrebbe essere soggetto quindi a un recast. Pare ...

Ha già visto Will Smith's Bucket List su Facebook Watch? : Saranno solo 6 episodi ma di sicuro intrattenimento, visto il protagonista. L'ex Principe di Bel-Air fa il suo esordio du Facebook Watch con la mini serie Will Smith's Bucket List. Primo episodio e prima cosa da fare almeno una volta nella vita: lanciarsi con il paracadute. Will Smith, però, non ha intenzione di farlo da solo. L'idea infatti è quella di spingere la moglie Jada Pinkett a farlo condividendo così una sua passione. L'impresa viene ...

Jada Pinkett Smith svela perché è tornata insieme al marito Will Smith : Dopo una rottura che li ha portati sulla soglia del divorzio dopo ben 21 anni di amore e due figli, Jada Pinkett Smith ha spiegato in tv i motivi della sua riappacificazione con il marito Will Smith ...

Disney ha rilasciato nuove immagini del film Aladdin - che vede Will Smith nei panni del Genio. Guarda le immagini : “Aladdin”, Will Smith è Il Genio nel trailer del live action Disney Un assaggio del nuovo film diretto da Guy Ritchie, che arriverà nelle sale italiane il 22 maggio In occasione dei Grammy Awards,... L'articolo Disney ha rilasciato nuove immagini del film Aladdin, che vede Will Smith nei panni del Genio. Guarda le immagini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Aladdin - in uscita il film con Will Smith nei panni del genio della lampada : stupore per l’attore erculeo e tutto blu : Nelle sale italiane, il 22 maggio, uscirà il live-action del celebre film d’animazione del 1992 (ispirato ai racconti de Le mille e una notte), Aladdin. La Disney ha appena rilasciato il trailer ufficiale, con Mena Massoud nei panni del protagonista, Naomi Scott in quelli di Jasmine e un nerboruto Will Smith in quelli del genio. Video Youtube/Disney L'articolo Aladdin, in uscita il film con Will Smith nei panni del genio della lampada: ...

«Aladdin» : il Genio di Will Smith diventa blu nel nuovo teaser : CRUDELIA (2018)IL RE LEONE (2019)PINOCCHIO (2018)DUMBO (2019) MULAN (2018)LA SIRENETTA (2017)ALADDIN (2019) GENIESCAMPANELLINOROSE RED (2019)THE CHRONICLES OF PRYDAIN «Ma tu davvero non sai chi sono? Genio, desideri, lampada. Non ti dice proprio niente?». Will Smith, che nel primo trailer di Aladdin aveva scatenato l’ira dei fanatici Disney perché rimasto del proprio colore «umano», è diventato blu. Grosso, fumoso ed etereo come il Genio della ...

Aladdin – rilasciato un nuovo trailer e rivelato il “Genio” di Will Smith : Da un paio di ore, sull’account ufficiale Disney, è stato rilasciato un nuovo trailer in italiano del remake live-action di Aladdin. In questo nuovo trailer, oltre alla data di uscita fissata per il 22 Maggio 2019, ci viene mostrato per la prima volta il “Genio” interpretato da Will Smith. Oltre alla presenza del Genio della lampada, ci vengono mostrati; Iago, Jafàr, Jasmine, Raja, Abu ed il Tappeto volante. Che ve ne ...

Aladdin - nel trailer ufficiale Will Smith è il genio : Uno dei timori più forti riguardanti l’adattamento live action del classico d’animazione Disney Aladdin stava proprio nella resa di uno dei suoi personaggi più memorabili, il genio della lampada, reso immortale dal doppiaggio originale di Robin Williams nel 1992. Nel trailer ufficiale diffuso in queste ore, andato in onda durante la cerimonia d’assegnazione dei Grammy, vediamo finalmente l’aspetto della nuova creatura ...

Formula 1 - Hamilton a lezione di sbandieramento da Will Smith. VIDEO : In attesa di esserlo in pista, il campione del mondo 2018 di Formula 1 Lewis Hamilton è sempre più protagonista sui social. Nel nuovo VIDEO, diventato in pochi minuti virale, il pilota della Mercedes è a lezione da Will Smith , già visto al suo ...

VIDEO Lewis Hamilton - il campione del mondo a lezioni di “sbandieramento” con l’amico Will Smith : Lewis Hamilton e Will Smith hanno dato vita a un simpatico siparietto. Il cinque volte campione del mondo di Formula Uno è abituato a vedersi sventolare davanti la bandiera a scacchi visto che ha vinto ben 73 Gran Premi in carriera, l’icona cinematografica è invece un grande appassionato del Circus e più volte lo abbiamo visti nel paddock per ammirare da vicino i bolidi. Will Smith ha improvvisato un corso per sbandieratori sul circuito di ...