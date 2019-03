Volley | lo schiacciatore brasiliano Giba torna a giocare

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Quando hai una tecnica superiore alla media puoi permetterti tante cose, una di queste è dire aun campionato a 42 anni compiuti, a distanza di 5 anni dall'addio alla pallavolo, senza paura di fare brutte figure.La nuova avventura in Inghilterra Gilberto Amauri de Godoy Filho, da tutti conosciuto semplicemente come, ha deciso di accettare un'offerta decisamente inusuale:in Inghilterra. Quindi, grazie all'accordo raggiunto con la squadra londinese dell'IBB Polonia London, diventerà il primo giocatore della storia del campionato inglese ad avere nel suo palmarès un oro olimpico e la bellezza di 3 campionati del Mondo.L'ennesimo esordio del campioneclasse 1976 (è nato a Londrina il 23 dicembre) è programmato per il 14 aprile presso l'impianto denominato Crystal Palace National Sports Center di Londra. Un palazzetto capace di ospitare fino a ...

