Volley | Cev Cup | Trento completa l' opera | eliminato l' Olympiacos

Volley : Cev Cup - Busto vola in finale : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set la UYBA approfitta di qualche errore di troppo delle ospiti in avvio, con Meijners e Gennari positive da posto 4, 7-3,; Perovic prova a limitare i danni, 9-6,, ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento vola in finale! Olympiacos sconfitto - prestazione sontuosa di Simone Giannelli : Trento completa la notte stellare del Volley italiano e raggiunge la finale della CEV Cup 2018-2019! La formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha avuto ragione con il punteggio di 3-1 (25-19; 25-19; 17-25; 25-17) della compagine greca dell’Olympiacos Pireo conquistando la quarta finale europea degli ultimi cinque anni ed emulando quanto realizzato soltanto pochi minuti prima da Busto Arsizio in campo femminile. Simone Giannelli e ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio stellare! Le Farfalle conquistano la finale - Bekerscsaba demolito : Busto Arsizio torna in finale! La formazione lombarda regola con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) le ungheresi dello Swietelsky Bekerscsaba nella semifinale di ritorno della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile e si guadagna l’accesso all’atto conclusivo della seconda competizione europea per importanza. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli hanno ribadito anche tra le mura amiche la superiorità dimostrata nella partita di ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio vede la finale - servono due set contro il Bekescsaba al PalaYamamay : Busto Arsizio è davvero molto vicina alla finale della CEV Cup 2019 di Volley femminile, le Farfalle hanno infatti travolto il modesto Bekescsaba con un roboante 3-0 nel match d’andata e martedì 5 marzo (ore 20.30) scenderanno in campo al PalaYamamay per sbrigare la pratica: basterà vincere due set per qualificarsi all’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente del derby rumeno tra Stiinta Bacau e CSM Volei Alba Blaj, in caso ...

Volley : Cev Cup - Trento a due set dalla finale : Trento- Trentino Itas pronta alla zampata finale: mancano soli due set alla formazione di Lorenzetti per conquistare un posto nelle Finali della Cev Cup , già raggiunte nel 2015 e 2017 dove i trentini ...

Volley : Cev Cup - Trento ospita l'Olypiacos con l'obiettivo finalissima : Trento- La Trentino Itas è ad un passo dalla Finale di Cev Cup . Alla squadra di Lorenzetti bastano due set per conquistare quella Finale a cui tengono davvero tanto per riscattare le due precedenti ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento a un passo dalla finale - i dolomitici sfidano l’Olympiacos per completare l’impresa : Trento è a un passo dalla finale della CEV Cup 2019 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici hanno travolto l’Olympiacos nel match d’andata e martedì 5 marzo (ore 20.30) scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per completare la pratica e accedere all’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente di Kemerovo-Galatasaray. La seconda forza del nostro campionato, ad appena ...

CEV Volleyball Cup – Yamamay E-Work Busto Arsizio contro il Bekescsaba per la finale : CEV Cup: Yamamay E-Work Busto Arsizio in campo martedì sera, contro il Bekescsaba servono due set per accedere alla finale. Diretta alle 20.30 su DAZN La Yamamay E-Work Busto Arsizio va a caccia della sua quarta finale di CEV Volleyball Cup. Martedì sera, con inizio alle ore 20.30, le farfalle di Marco Mencarelli ospiteranno il Swietelsky Bekescsaba partendo da una situazione di chiaro vantaggio: in virtù del netto 3-0 ottenuto in Ungheria ...

Volley : Cev Femminile - Busto senza problemi contro lo Swietelsky : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set la UYBA approfitta di numerosi errori in avvio del Bekescsaba, 0-5 time-out Bogdan, e sembra avere il controllo del gioco, 3-7 Bonifacio,; le ungheresi sbagliano ...

Volley : Cev Cup - Trento ad un passo dalla finale - Olympiacos demolito : LA CRONACA DEL MATCH- La Trentino Itas si presenta in formazione tipo al cospetto degli oltre 1.500 spettatori del Melina Merkouri di Atene; Lorenzetti schiera Giannelli in regia, Vettori opposto, ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento indemoniata ad Atene - schiantato l’Olympiacos e finale a un passo : Trento detta legge davanti ai 1800 spettatori del Melina Merkouri Rentis di Atene e asfalta l’Olympiacos Pireo con un netto 3-0 (25-17; 25-19; 26-24) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di Volley maschile, ipotecando la qualificazione all’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza. I ragazzi di Angelo Lorenzetti, dopo aver dominato i primi due set piazzando l’allungo decisivo nella ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio scatenata in Ungheria - demolito il Bekescsaba e finale a un passo : Busto Arsizio ha demolito il Bekescsaba con un roboante 3-0 (25-23; 25-14; 25-18) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di Volley femminile e ora è davvero a un passo dalla qualificazione all’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle hanno dominato in lungo e in largo contro le modeste magiare e ora basterà vincere due set nel ritorno al PalaYamamay per sfidare in finale la vincente ...