Virgin Galactic | il turismo spaziale è iniziato con la prima turista

Spazio : Virgin Galactic e il primo passeggero : Virgin Galactic è a un passo dal primo volo commerciale. Lo Spazioplano della compagnia, lo SpaceShipTwo, è volato per la seconda volta ai confini dello Spazio: questa volta però, a far compagnia ai due piloti, il primo vero passeggero: Beth Moses, capo istruttrice degli astronauti della Virgin Galactic, che ha partecipato al test con equipaggio per valutare la cabina su cui voleranno i futuri turisti spaziali. “La Terra era così bella e così ...