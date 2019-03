Vieni da Me | Rosanna Cancellieri fa sbottare Caterina Balivo | quella domanda davvero

liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La regina del pomeriggio di Rai1ha dovuto affrontare un momento di leggero imbarazzo nel salotto dida me a causa della curiosità dell’opinionista. La giornalista, infatti, ha voluto conoscere molti dettagli sul matrimonio tra Kim Rossi Stuart e Ilaria Spad

Rosanna_UC : RT @VoltItalia: ???? Le elezioni Europee sono sempre più vicine ?? La tua firma potrebbe essere quella decisiva per la candidatura di Volt I… - rosanna_357 : RT @Storace: Poi la gente si arrabbia - Rosanna_UC : RT @welikeduel: 'Non studiare, non approfondire, significa non conoscere da dove vieni, non avere alcuna direzione e vivere all'istante. È… -