Viaggio nelle città sostenibili Il polo della moda per rilanciare Novara 

Viaggio nelle città sostenibili : la sfida di Scajola per rilanciare Imperia : Attenzione alle risorse ambientali e naturali, recupero delle aree industriali dismesse e maggiore attenzione verso il territorio, le sue produzioni e alla dieta mediterranea. E' attraverso questo mix di interventi che Imperia, uno dei capoluoghi di provincia del Ponente ligure, sta lavorando per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. A spiegarlo è Claudio Scajola, che da giugno dello scorso anno è tornato a guidare la cittadina ligure. ...

Viaggio nelle città sostenibili. La missione di Enna : valorizzare la propria storia : Affonda le sue radici in un mito antico come la sua terra, il futuro sostenibile di Enna. Il mito è quello del ratto di Proserpina, che nelle acque del piccolo Lago di Pergusa, a pochi chilometri di distanza dall'altura su cui oggi sorge la città, ha avuto origine. Si tratta dello stesso mito che ci è stato tramandato da Strabone, da Cicerone e da tanti altri autori classici e che è stato immortalato nel marmo dall'arte di Gianlorenzo Bernini ...

Viaggio nelle città sostenibili. Catania vuole usare al meglio i fondi europei : Passa attraverso un migliore utilizzo dei fondi europei e una vera e propria rivoluzione amministrativa la strategia con la quale Catania vuole raggiungere gli obiettivi di piena sostenibilità. Una ...

Viaggio nelle città sostenibili. La rivoluzione dolce di Bari : Passa attraverso una rivoluzione dolce della città la trasformazione che sta portando Bari verso la piena sostenibilità. Nuovi spazi urbani recuperati, aree verdi da destinare ad orti urbani, il sostegno a nuove forme di mobilità, facendo attenzione a che nessuno, nel processo di sviluppo del capoluogo pugliese, possa rimanere indietro. Bari sta diventando così una sorta di faro anche per le altre città del Mezzogiorno. “Oggi sono molto più ...

Cultura - sport e gusto : Viaggio nelle meraviglie del Belpaese : Grande apprezzamento da parte del pubblico e degli operatori che hanno visitato gli stand della Borsa Internazionale del Turismo in rappresentanza delle oltre 100 destinazioni in Italia e nel mondo. ...

Viaggio nelle città sostenibili. A Cosenza un'onda che parte dalla periferie verso il centro storico : Musei all'aperto, residenze artistiche, riqualificazione del centro storico, nuovi servizi di trasporto e anche una forte attenzione all'ambiente e alla raccolta differenziata. Sono queste le carte che Cosenza ha deciso di giocare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. C'è molta capacità di visione e di analisi nelle parole di Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza. I dati raccolti dai ricercatori Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e ...

Viaggio nelle città sostenibili. Asti vuole tornare a competere e investire : Cultura, tradizione e territorio è il mix che può sostenere Asti nella sua marcia verso la piena sostenibilità. A patto però che la città riscopra dentro di se la propria voglia di competere, di ...

Viaggio nelle città sostenibili. Il cantiere di Chieti è dedicato alla riqualificazione : Comincia dalla riqualificazione urbana di un bel pezzo della città e dalla creazione di una sorta di polo per la comunicazione e la promozione turistica, la riqualificazione di Chieti. Piste ciclabili, maggiori collegamenti pedonali, recupero e riqualificazione di vie storiche, pedonalizzazioni e anche il potenziamento del servizio WiFi. C'è persino un progetto dedicato agli amanti della corsa in questo cantiere delle sostenibilità che è ...

Viaggio nelle città sostenibili : la scommessa di Caltanissetta sui giovani : Nel cuore della Sicilia, Caltanissetta ha scelto di scommettere sui giovani e sulla innovazione sociale e digitale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Soprattutto si è deciso di ampliare la rete dei servizi sociali e di trasformarla da un sistema puramente assistenziale a uno più inclusivo. E' con questi strumenti che il Sindaco del capoluogo nisseno, Giovanni Ruvolo ha avviato la sua città sulla strada della piena sostenibilità. I ...

Viaggio nelle città sostenibili. Crotone è a una svolta : Per Crotone il 2019 dovrebbe essere un anno di svolta, l'anno cioè del ritorno al mare. La città sulla costa jonica calabrese, grazie all'avvio di importanti interventi di bonifica delle aree ...

Viaggio nelle città sostenibili. Biella è già a metà percorso : Sono tante piccole immagini a raccontare il percorso di Biella verso la sostenibilità. A descriverle e a metterle in fila una dietro l'altra come fosse un film, è il sindaco della cittadina piemontese, Marco Cavicchioli. Un fotogramma riguarda la nuova rete dei trasporti, un altro il sistema sociale, un altro ancora le nuove imprese agricole e artigianali che stanno fiorendo in città. Tutti insieme, questi fotogrammi, fanno il film di una città ...

Viaggio nelle città sostenibili. Le luci e le ombre su Catanzaro : C'è un grande progetto di recupero degli edifici storici e un impegno preciso in materia di rifiuti al centro della strategia che Sergio Abramo, Sindaco di Catanzaro sta mettendo in campo per rendere la sua città più sostenibile. “Il tema della sostenibilità è al centro della nostra strategia. L'obiettivo che ha mosso fin dall'inizio la mia amministrazione è quello di centrare tutte le grosse fonti di finanziamento per rimettersi o restare al ...