romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 19:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 06-03-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA mercoledì 6 MARZO 2019 ORE 18:20 gp… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-03-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE MAGLIANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE MAGLIANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE APPIA ED ARDEATINA SULLA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE COLOMBO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA LAURENTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA LAURENTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA PONTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA AURELIA E, AVANTI, TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 70:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; TRAFFICO CONGESTIONATO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; PASSIAMO ALLE CONSOLARI DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO GINA PANDOLFO VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERITORIO TUTTAVIA CI SONO DEI PUNTI CRITICI A CAUSA DI DUE INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IL PRIMO SI E’ VERIFICARO SU VIA DELLA GOGNA, PROVOCA CODE TRA VIA DEI MELOGRANI E VIA NETTUNENSE, IN ENTRAMBE LE ...