Via alle domande per il reddito di cittadinanza | ecco tutto quello che c' è da sapere

Reddito cittadinanza al Via : alle 14 presentate 29mila domande alle Poste : Sono 29.147 le richieste per il Reddito di cittadinanza presentate alle Poste alle ore 14 di oggi, primo giorno utile per fare domanda. Lo comunica Poste italiane indicando anche che «il flusso...

Reddito di cittadinanza - da oggi Via libera alle domande : Via libera al cosiddetto Reddito di cittadinanza più volte sbandierato dal Movimento 5 Stelle e contenuto nel maxi decreto unico ancora in esame della Commissione Lavoro alla Camera. A partire da oggi 6 marzo, infatti, le persone interessate, potranno recarsi ai Caf o agli sportelli delle Poste (dal quinto giorno di ciascun mese) per richiedere il sussidio. Al via il Reddito di cittadinanza Come ormai tanti sanno, il Reddito di cittadinanza ha ...

Futuro sostenibile per il Lago di Paola : Via libera alle barche elettriche : La sostenibilità ambientale come fulcro del nuovo piano di sviluppo per il Lago di Sabaudia. Mentre proseguono in maniera positiva le verifiche tecniche della Federazione Internazionale di Canottaggio, l’Azienda Vallicola del Lago di Paola, impresa ittica fin dall’epoca pontificia, ha sviluppato un nuovo piano economico e gestionale, in collaborazione con partner autorevoli sia del settore della pesca sia della nautica elettrica. Il Futuro non è ...

Kipling presenta “Travel.Light” – La nuova collezione per ogni tipologia di Viaggio [GALLERY] : Kipling presenta Travel.Light: una collezione ispirata all’ethos Live.Light Il messaggio chiave di Kipling, ovvero l’ethos “Live.Light”, è perfettamente tradotto nella collezione “Travel.Light”. Vivere secondo la filosofia “Live.Light” significa abbracciare l’idea del godersi la vita al massimo, circondandosi e portando vibrazioni positive ovunque andiamo. La collezione “Travel.Light” prende ...

Ha preso il Via a San Vero Milis - Or - la campagna di prevenzione alle droghe di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga : Un problema quanto mai sentito anche nei piccolissimi centri periferici, San Vero Milis conta meno di 2500 abitanti, dove il consumo di Droga è diffuso come dimostrano le diverse notizie di cronaca ...

Violentata sulla CircumvesuViana - fermati tre ragazzi : incastrati dalle videocamere : La Polizia ha fermato tre uomini, tutti di San Giorgio a Cremano , in relazione alla subita ieri pomeriggio da una 24enne in un ascensore della locale stazione della Circumvesuviana . Sarebbero stati ...

Napoli - ragazza stuprata in CircumvesuViana : tre giovani fermati grazie alle telecamere : Tre giovani napoletani sono stati fermati con l'accusa di aver violentato una ragazza di 24 anni negli ascensori della stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana . Fondamentali le ...

Khedira migliora e c'è il Via libera : torna ad allenarsi : Sami Khedira migliora e torna ad allenarsi. Il centrocampista tedesco ha sostenuto gli accertamenti cardiologici previsti che hanno evidenziato la buona evoluzione clinica del trattamento effettuato e ...

6 rimedi naturali per alleViare il mal di gola : rimedi naturali per provare ad alleviare il mal di gola Mal di gola sono tra i disturbi di salute più comuni, soprattutto in inverno. Sono in genere causate da infezioni che includono il comune raffreddore, influenza e mal di gola […] L'articolo 6 rimedi naturali per alleviare il mal di gola proviene da iNFORMATI24.

Il Carnevale di Viareggio 2019 tra Jova - Frida Kahlo - Trump e tanta allegria (VIDEO) : [embed]https://youtu.be/BkQJXbdsm1c[/embed] Oggi, martedì grasso, a Viareggio si conclude il Carnevale con l’ultima sfilata che passa dal sole alla notte, e la proclamazione del carro vincitore. Domenica 3 marzo il Carnevale e il Comune di Viareggio mi hanno consegnato il prestigioso Burlamacco d’oro. Tra quelli che prima di me lo hanno ricevuto: Dario Fo, Roberto Benigni, Mario Monicelli, Gigi Proietti, Antonio Ricci, Carlo Verdone, Paolo ...

Corsica : il Viaggio on the road dalle mille sfaccettature : Se pensiamo al coast to coast di sicuro ci viene in mente come primo pensiero l’America. Eppure esiste una destinazione molto più vicina dove il coast to coast può trasformare la vacanza in un sogno. Stiamo parlando della Corsica con le sue scogliere e i villaggi sulle montagne, ma anche con le sue spiagge e le isole selvagge. L’isola francese circondata dall’Italia è un itinerario da tenere a mente se amate i viaggi on the ...

Juventus - Benatia smaschera la pugnalata di Allegri : lo sfregio con Bonucci - perché è andato Via : L'ex juventino Medhi Benatia lancia un siluro contro Massimiliano Allegri e spiega ai microfoni di Sky sport i motivi che l'hanno spinto a lasciare Torino per volare in Qatar, dove da gennaio indossa la maglia dell'Al-Duhail: "A dicembre ero in vacanza a Dubai. Ho parlato con mia moglie e miei figli

Ravenna Festival. In attesa di salpare "Per l'alto mare aperto" Via alle prevendite degli spettacoli : In attesa che la XXX edizione di Ravenna Festival salpi 'per l'alto mare aperto', affrontando la straordinaria avventura della musica e delle arti con oltre cinquanta appuntamenti tra il 5 giugno e il ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 6 marzo alle 17 conferenza in Via Scienze : 'Gerusalemme liberata': la storia del 'vero codice Gonzaga' ripercorsa da Carla Molinari 05-03-2019 / Giorno per giorno Ripercorrerà la storia del 'vero codice Gonzaga' della 'Gerusalemme liberata' la ...