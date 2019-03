Via al vertice Tav | Salvini | Stasera si decide Lettera Ue a Roma | A

Tav - vertice al Via. Lega : subito lo sblocco dei bandi - poi la parola ai cittadini o alle Camere : È cominciato con un’ora di anticipo a Palazzo Chigi il vertice «a oltranza» per sciogliere il nodo della Tav. Al tavolo, almeno per la prima parte, siedono oltre al premier Giuseppe Conte, ai vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli anche i tecnici del gruppo di esperti che ha redatto l’analisi costi-benefici e il suo supplemento...

Tav - vertice al Via. Lega : subito lo sblocco dei bandi - poi la parola ai cittadini : È cominciato con un’ora di anticipo a Palazzo Chigi il vertice «a oltranza» per sciogliere il nodo della Tav. Al tavolo, almeno per la prima parte, siedono oltre al premier Giuseppe Conte, ai vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli anche i tecnici del gruppo di esperti che ha redatto l’analisi costi-benefici e il suo supplemento...

Tav : al Via il vertice a Palazzo Chigi : ANSA, - ROMA, 5 MAR - E' iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo convocato per fare il punto sulla Tav. Presenti alla riunione il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e ...

Coree - al Via secondo vertice Trump.Kim : 03.05 Il presidente Usa Donald Trump e ll leader nord-coreano, Kim, sono arrivati al Metropole Hotel di Hanoi per il secondo giorno di summit. Durante la cena di ieri sera, sempre ad Hanoi, in Vietnam, i due leader hanno avuto "una confronto sincero e approfondito", con l'obiettivo di "raggiungere risulti epocali" durante questo summit. Lo ha fatto sapere l'agenzia di stampa nazionale di Pyongyang, Kcna.

Hanoi - al Via vertice Trump-Kim Jong un : 13.32 Ha preso il via il secondo vertice dopo quello a Singapore del giugno scorso-tra i presidenti americano Trump e il nordcoreano Kim Jong un, ad Hanoi. In un breve faccia a faccia, in cui i due leader si sono stretti la mano,Kim ha elogiato"la coraggiosa decisione" di Trump di dialogare con Pyongyang."Siamo stati capaci di superare tutti gli ostacoli e ora siamo qui.Ci sono stati malintesi,ma ora siamo qui"ha aggiunto. E Trump:"Penso che ...

Di Maio : «Via tetto due mandati nei Comuni». Vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Conte : Nuove regole per M5S dopo le batoste elettorali in Abruzzo e Sardegna che hanno scatenato una sorta di processo interno nei confronti del capo politico. Innanzitutto via al tetto dei due mandati per...

Spaccio e aggressioni - vertice col prefetto a Viareggio : Le aggressioni, tra cui quella ad un agente in pineta, e gli ultimi episodi di criminalità a Viareggio saranno al centro di una riunione tecnica di coordinamento fra le forze di polizia che si terrà ...

Al Via oggi in Vaticano il vertice voluto dal Papa sugli abusi : Città del Vaticano, 18 feb., askanews, - Apre oggi in Vaticano un vertice con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo voluto dal Papa per affrontare il tema degli abusi sessuali e ...

Vertice da Conte - Via libera a partecipazione Mef a Nuova Alitalia : Roma, 13 feb., askanews, - Si è appena concluso un Vertice a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni Tria, all'esito del quale, secondo quanto si apprende a palazzo Chigi, 'Si è convenuta la disponibilità del Governo di partecipare alla costituzione della …

Vertice da Conte - Via libera a partecipazione Mef a Nuova Alitalia : Roma, 13 feb., askanews, - Si è appena concluso un Vertice a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni Tria, all'esito del quale, secondo quanto si apprende a palazzo Chigi, "Si è convenuta la disponibilità del Governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il ...

Al Via vertice di governo Salvini : "Analisi su Tav? Non ho letto il dossier" : È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo rimandato ieri sera. Al centro il dossier sulla Tav e l'analisi costi-benefici depositato nelle scorse ore. Ma certamente si farà anche il punto sulla maggioranza alla luce delle elezioni in Abruzzo con la schiacciante vittoria del centrodestra unito e il flop dei Cinque Stelle.Un vertice che si apre con un "giallo": il vicepremier Luigi Di Maio ha deciso di non partecipare e di restare al ...

Lite sulla Tav - l’analisi costi-benefici a Palazzo Chigi. E il governo rinVia il vertice : Il documento di cui si parla da settimane è finalmente stato consegnato al premier Conte e ai vicepremier Salvini e Di Maio. Intanto il vertice di governo previsto per lunedì sera è saltato

Tav - analisi costi-benefici inViata a Palazzo Chigi. RinViato vertice tra vicepremier : L'analisi costi-benefici sulla Tav è stata inviata dal ministero delle Infrastrutture a Palazzo Chigi, all'attenzione del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier Luigi Di Maio e...

Tav - l'analisi costi-benefici a palazzo Chigi - rinViato il vertice notturno : l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione, che il ministero delle Infrastrutture aveva blindato, pur avendola inviata alla Francia e all'Europa , è stata inviata dal ministero delle Infrastrutture a ...