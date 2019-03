Vertice a oltranza sull'alta velocità. La Ue avverte : "800 milioni a rischio" : Il treno della Tav si fermerà nella notte di Palazzo Chigi? Il Vertice convocato dal capo di governo, Giuseppe Conte, è proseguito a lungo, per decidere se dire sì o no all'Alta Velocità Torino-Lione. ...

Tav - Vertice a oltranza. Salvini : 'Costa di più non farla' | : Il premier Conte ha convocato una riunione per cercare una mediazione tra Lega e M5S: "Non vedo rischi per l'esecutivo". Fonti Lega: sì a voto Camere o referendum. Salvini chiede una decisione subito. ...