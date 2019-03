Vent' anni senza Stanley Kubrick | l' ultimo grande regista del Novecento

Vent’anni fa moriva Stanley Kubrick : le opere d’arte e i romanzi che ispirarono i suoi film : Sono trascorsi esattamente vent'anni dalla morte di Stanley Kubrick. I suoi film sono entrati nella storia del cinema, ridefinendo il concetto stesso di settima arte: una commistione perfetta, fra le altre cose, di cultura letteraria ed artistica senza precedenti. In tutti i suoi film, infatti, sono presenti richiami più o meno espliciti al mondo della pittura e della letteratura: ecco i più belli.Continua a leggere

Terremoto del 26 Dicembre 2018 a Catania : è stato “l’eVento più energetico verificatosi sull’Etna negli ultimi 70 anni” : Il 26 Dicembre 2018, alle ore 03:19 italiane si è verificato un Terremoto di magnitudo Mw 4.9 localizzato sul fianco orientale dell’Etna ad una profondità inferiore di 1 km. Questo evento, si spiega sul blog INGVterremoti, “è il principale tra quelli localizzati nel corso dell’intensa attività sismica etnea iniziata il 23 Dicembre 2018 e caratterizzata da una settantina di eventi con magnitudo M>2.5, concomitante all’attività eruttiva. ...

Stanley Kubrick - i cinque film da non perdere per capire il regista morto Vent'anni fa : A ventott'anni, e al suo terzo lungometraggio, Kubrick fa centro con un noir carico di tensione e di vigore impressionante. La storia, semplice, è quella di una rapina: un ex galeotto, Sterling Hayden,...

Volley - Giba torna a giocare! Il mitico schiacciatore in campo a 42 anni - avVentura in Inghilterra : Giba torna a giocare! L’immenso giocatore brasiliano, uno dei più forti pallavolisti della storia, indosserà la maglia della IBB Polonia London per disputare l’atto conclusivo del campionato inglese che andrà in scena il prossimo 14 aprile al Crystal Palace National Sports Center. Il 42enne, vincitore di tre Mondiali (2002, 2006, 2010) e di tre medaglie olimpiche (oro ad Atene 2004, argento a Pechino 2008 e Londra 2012), si era ...

Lorena Bianchetti è diVentata mamma a 45 anni : è nata Estelle : Lorena Bianchetti è diventata mamma. La conduttrice ha dato alla luce la sua prima figlia: Estelle. L’annuncio è arrivato via Instagram proprio dal profilo della Bianchetti, che ha pubblicato uno scatto tenerissimo e un messaggio commovente. Nella foto si vede un fiocco nascita rosa a forma di stella e con tanti cuoricini, in cui spicca la frase: “Benvenuta Estelle”. “Ed eccomi qua! – ha scritto Lorena -. Sono ...

Claudia Vento - pianista a 14 anni : 'Il talento da solo non basta mai' : Il padre di Claudia Vento è un carabiniere in pensione: 'È una vita ricca di soddisfazioni che ti fanno dimenticare le fatiche - racconta Regina - Mia figlia non ha una vita facile, vive in un mondo ...

Canada - papà non può impedire a figlia di 14 anni di diVentare ragazzo : Nel Canada di Justin Trudeau un giudice ha deciso che un padre non ha più alcuna possibilità di far riflettere una figlia minorenne che ha deciso di cambiare sesso. Il giudice della Corte Suprema ...

Anna Verde a La7 parla degli abusi subiti nel conVento di San Giovanni Rotondo : Durante la messa in onda del programma “Non è l'Arena” di La7 condotto da Massimo Giletti è stata raccontata la tragica storia di Anna Verde, una donna che era stata assunta nel convento di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia nel quale si sono consumati abusi sessuali ai suoi danni da parte dei preti. Nel dibattito era presente anche la criminologa Roberta Bruzzone, e un frate che l'ha difesa contro i suoi stessi colleghi. abusi sessuali ...

Da sei anni la sfiducia è diVentata cronica. Due famiglie su tre : "Oggi peggio di ieri" : Un Paese dalla crescita bloccata, ma con elementi di dinamicità. È un'immagine paradossale, ma racchiude la complessità e la bipolarizzazione della situazione economica. Qui non si tratta delle stime

Nora - 18 anni : "Isolata dalla mia famiglia per la danza del Ventre" : Nora è una ragazza di origine marocchina di 18 anni: la sua famiglia musulmana non accetta la sua passione per la danza. E così oggi è rimasta completamente sola. Alcune volte è stata anche minacciata di morte da parte dei fratelli. "Non mi importa, vengono prima di tutto i miei sogni. Spero che prima o poi capiscano che è questo ciò che voglio fare nella vita".

Domenica In - Vent'anni dopo Luisa Corna confessa : "Perché non sono più andata in televisione" : Un ritorno in televisione per Luisa Corna, ospita a Domenica In di Mara Venier, nella puntata del 3 marzo trasmessa su Rai 1. Nel salottino di Zia Mara, la Corna ha ripercorso la sua carriera, che si è arrestata agli inizi del 2000. E sul perché non sia più tornata in modo costante in televisione, s

La “prima” del San Paolo - sessant’anni fa - contro la JuVentus : Achille Lauro È un po’ anziano, è un giovane vecchio, è maturo, è nonno, è un papà bianco crinito. Cosa è un uomo a 60 anni? E cosa è lo stadio San Paolo alla stessa età? Forse è un semplice figlio se rapportato a “stadi nonni” come il “Marassi” di Genova (anno di inaugurazione 1911), il “Penzo” di Venezia (1913), la “Arena Garibaldi” di Pisa (1919), il “Tardini” di Parma (1924), il “San Siro” di Milano (1926), il “Dall’Ara” di ...