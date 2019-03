Vent’anni fa moriva Stanley Kubrick | le opere d’arte e i romanzi che ispirarono i suoi

Vent’anni fa moriva Fabrizio De Andrè : il poeta degli ultimi - “in direzione ostinata e contraria” : Sono passati 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, 20 anni in cui il mondo ha subìto una delle sue trasformazioni più profonde. E chissà in che modo Faber avrebbe vissuto questo ventennio, chissà con quale occhio lo avrebbe guardato e con quali parole lo avrebbe raccontato. Probabilmente con il suo consueto riserbo, schivando i curiosi, sarebbe rimasto lì, ai margini della società, come i grandi che non hanno bisogno di ritagliarsi a ...