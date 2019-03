Usa | deficit commerciale 2018 record

notizie.tiscali

(Di mercoledì 6 marzo 2019) ANSA, - NEW YORK, 6 MAR - Ilamericano nele' salito a 621 miliardi di dollari. Si tratta del livello piu' alto dal 2008. Per il presidente Donald Trump ile' una dato ...

ErasmoPartenope : RT @fdragoni: Quello che sembra un fallimento di #Trump è in realtà un successo. Se l’economia “pigia” volano le importazioni. E a differen… - Nadia_02101968 : RT @fdragoni: Quello che sembra un fallimento di #Trump è in realtà un successo. Se l’economia “pigia” volano le importazioni. E a differen… - _giulia2004 : RT @fdragoni: Quello che sembra un fallimento di #Trump è in realtà un successo. Se l’economia “pigia” volano le importazioni. E a differen… -