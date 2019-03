Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 16 | 10

Scuola - precariato e assunzioni docenti Ultime Notizie : Miur ‘pilatesco’ e ‘blindatura delle Gae’ : La questione riguardante i diplomati magistrale continua a tenere banco, soprattutto dopo la nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Si teme uno svuotamento delle graduatorie ad esaurimento per effetto delle varie sentenze di merito che arriveranno nei prossimi mesi. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal sindacato Anief, continua a mostrarsi ‘apatico’ limitandosi al concorso ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Dl sicurezza verso l'approvazione - 6 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Il Dl sicurezza corre verso l'approvazione alla Camera: attesa la fumata bianca, 6 marzo 2019,

Venezuela - Ultime Notizie : Guaidò si appella ai sindacati contro Maduro : Venezuela, ultime notizie: Guaidò si appella ai sindacati contro Maduro Continua lo scontro politico in Venezuela tra il governo di Maduro e l’opposizione rappresentata da Juan Guaidò. Il tutto a solo pochi giorni dalla crisi dovuta agli “aiuti umanitari“, inviati dagli Stati Uniti e bloccati ai confini del Venezuela con Brasile e Colombia dall’esercito di Caracas. Proseguono le mosse dei due antagonisti, che muovono le ...

Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione l’informazione Gabriella Luigi in apertura legittima difesa tempi contingentati della discussione alla camera possibile voto finale in giornata per la legge voluta dalla Lega tra i dubbi dei 5 Stelle è sicuramente una legge della Lega mai nel contratto io Sono leale si porta avanti e si vota ha detto il vicepremier Di Maio gli ha risposto Salvini sacrosanto diritto per le ...

Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione di Piacenza 24 da Francesco Vitale in studio nuovo vertice di governo stasera sulla tavola dopo la fumata nera di ieri Movimento 5 Stelle fermo sullo all’opera oggi mi aspetto la decisione finale dice Salvini rassicurando Comunque sulla Tenuta La maggioranza sarà fatta entro venerdì prospetta con te il 21 marzo il voto al Senato sulla mozione di sfiducia presentata dal ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 slitta a settembre 2020 - chi rischia : Pensioni ultime notizie: Quota 100 slitta a settembre 2020, chi rischia Sul tema Pensioni ultime notizie riportano gli accessi al pensionamento anticipato da parte del personale scolastico. Per docenti e Ata esiste solo una finestra temporale di uscita: come di consueto, quella di settembre. Perciò, eventuali ritardi burocratici causerebbero uno slittamento non di 3 o 6 mesi, bensì di 1 anno. Ma perché parliamo di ritardi? Perché secondo il ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Algeria - pericolo guerra civile - 6 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, mercoledì 6 marzo 2019: tensione in Algeria, pericolo guerra civile. Zanda nuovo tesoriere Pd, grave un bimbo a Bologna.

Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale per mercoledì 6 marzo Buongiorno da Francesco Vitale no vertice di governo a oltranza stasera sulla Tav dopo la fumata nera di ieri Movimento 5 Stelle fermo sullo all’opera oggi mi aspetto la decisione finale dice Salvini rassicurando Comunque sulla tenuta della maggioranza la scelta sarà fatta entro venerdì protetta con te il 21 marzo il voto al Senato sulla mozione di sfiducia presentata dal PD contro ...