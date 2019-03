bestmovie

(Di mercoledì 6 marzo 2019) ... inserendosi nella televisione generalista americana come una scheggia impazzita capace di terrorizzare e far innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo con la forza di un racconto intrigante,...

nerosbiadito : Molte vibrazioni Lynchiane, tra un po' mi parte il rewatch di Twin Peaks - BestMovieItalia : Twin Peaks, ecco i nuovi poster della serie di David Lynch - -