TRUE DETECTIVE - Un' altra storia da raccontare Recensione degli episodi 3x07-08 SEASON

Il silenzio dell’acqua : anticipazioni con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti ‘TRUE Detective’ : “Luisa mi piace perché dentro ha un vortice di emozioni che all’esterno non si vedono, sembra fredda invece è passionale. Sono stata così anch’io quando è stato necessario difendermi dai giudizi degli altri” lo dice Ambra Angiolini raccontando il nuovo personaggio che interpreterà ne Il silenzio dell’acqua, la serie che racconta lo strano caso di una ragazza improvvisamente scomparsa in onda su Canale 5 a partire da ...

Il finale di TRUE DETECTIVE 3 in italiano su Sky Atlantic : le risposte e le teorie sull’ultimo plot twist : Il finale di True Dective 3 ha già conquistato il pubblico di Sky Atlantic la scorsa settimana con la messa in onda in contemporanea e in italiano ma sembra proprio che ci sia ancora una parte di fan che lo vedrà solo oggi, 4 marzo, in italiano. L'appuntamento con l'ultimo plot twist di questo terzo capitolo della serie antologica di Nic Pizzolatto è fissato questa sera ma non sarà facile come ci si aspetta. Investigatori dilettanti si sono ...

TRUE DETECTIVE - 5 cose che non hanno funzionato nella terza stagione : Il finaleAzione e meditazioneIl rapporto di coppiaLa gestione delle timelineI riferimenti al passatoATTENZIONE: spoiler sul finale della terza stagione di True Detective Mentre Mahershala Ali vinceva il suo secondo premio Oscar come miglior attore non protagonista, questa volta per il film Green Book, in contemporanea (sull’americana Hbo ma anche da noi in Italia) andava in onda l’ultimo episodio della terza stagione di True ...

Stephen Dorff da TRUE DETECTIVE 3 a Deputy : il giusto riconoscimento in attesa di premi importanti : La lunga carriera di Stephen Dorff passa da True Detective 3 e dalla nuova Deputy, ne siamo certi. Per settimane si è parlato del nuovo capitolo della serie di Nic Pizzolatto e in molti hanno fatto riferimento a Marshala Ali e alla sua intensità ma siamo sicuri che nelle prossime cerimonie tra statuette e titoli, ci sarà posto anche per Stephen Dorff. Chi ha seguito la serie il dubbio ce lo ha avuto sin da subito ma solo alla fine le cose ...

TRUE DETECTIVE 4 ci sarà? Il finale della terza stagione regala verità e lacrime al pubblico : True Detective 4 ci sarà o meno? Nic Pizzolatto in tempi non sospetti ha parlato già delle prime idee che ha messo insieme per il suo prossimo progetto (anche se questo non è per forza un nuovo capitolo della serie) mentre HBO si è detta già favorevole ad un rinnovo fatto sta che, a poche ore dalla messa in onda del finale della terza stagione, nessuno ha ancora confermato o smentito la notizia. True Detective 4 ci sarà oppure no? Se la ...

Dopo due Oscar in due anni Mahershala Ali sbancherà gli Emmy 2019 con TRUE DETECTIVE 3? (Video) : Due Oscar in due anni per Mahershala Ali che con gli Oscar 2019 entra nella storia del premio: l'attore protagonista di True Detective ha vinto nella categoria Miglior attore non protagonista per Green Book, che a sua volta è stato premiato con la statuetta più ambita, quella di Miglior Film, alla cerimonia del 24 febbraio. Un trionfo che arriva due anni Dopo quello del 2017 per Moonlight, sempre nella stessa categoria, anche se va detto che ...

TRUE DETECTIVE - come la terza stagione si collega alla prima : Quando nei mesi scorsi era stato annunciato il ritorno della serie antologica True Detective, in molti aveva gioito ma tante erano state anche le perplessità dopo un deludente secondo ciclo di episodi. La terza stagione della produzione di Nic Pizzolatto, però, ha dimostrato di saper ritornare alle origini, con un protagonista solido come Mahershala Ali e delle atmosfere che, per ambiguità e drammaticità, riportano ai fasti della prima ...

TRUE DETECTIVE - Altro che prima stagione. Recensione degli episodi 3x04-05-06 : Recensendo i primi tre episodi dell'atteso ritorno di TRUE DETECTIVE ci siamo mostrati fiduciosi. Superata la metà della terza stagione, possiamo dirci ora definitivamente conquistati.In primo luogo ci troviamo di fronte a un cast impeccabile cui calzano a pennello personaggi caratterizzati nel profondo e indagati nell'animo a trecentosessanta gradi. Dal protagonista indiscusso interpretato da Ali Maehrshala (Moonlight, Luke Cage, ...

TRUE DETECTIVE - la quarta stagione si farà? : In questi giorni di incontri tra stampa, critici e produttori, autori e attori televisivi, HBO ha parlato di tante sue serie tv tra passate, presenti e future. Nel video in apertura trovate le prime foto ufficiali e le novità di Chernobyl attesa miniserie realizzata insieme a Sky che arriverà a maggio sia in Italia che negli Stati Uniti e che racconterà, come è facile intuire, il disastro nucleare del 1986.Oltre alle immancabili novità su ...

TRUE DETECTIVE 3 - recensione : Uscita nel 2014 la prima stagione di True Detective divenne in pochissimo tempo un vero e proprio caso televisivo. L'alchimia che si riuscì a creare tra la sceneggiatura di Nic Pizzolatto, il duo di protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson e l'ottima regia di Fukunaga , diede vita ad un thriller teso, raffinato e per nulla banale. Un successo confermato anche dall'ottimo share, che portò la HBO a mettere in cantiere una seconda ...

In TRUE DETECTIVE 3 le indagini continuano con Wayne e Roland negli anni ’90 : Julie è ancora viva? Anticipazioni 28 gennaio : True Detective 3 sta conquistando il pubblico americano e italiano che pian piano inizia a mettere insieme i pezzi di quello che è successo grazie al racconto di Wayne e Roland. I due, negli anni '90, sono tornati sul caso della scomparsa dei due bambini proprio quando viene a galla la possibilità che Julie sia ancora viva. La notizia torna a stravolgere la vita di Wayne che sembra ormai ossessionato dal caso trascurando l'amata moglie e la sua ...

TRUE DETECTIVE 3 - dalla realtà alla fiction - : Tuttavia alcuni fatti si ispirano a sparizioni, omicidi e casi di cronaca nera realmente accaduti in passato: continua a leggere e scopri di più

TRUE DETECTIVE - sulle tracce del passato della serie - la recensione degli episodi 3x01-03 : Dopo tre anni di attesa e indiscrezioni ha finalmente fatto ritorno su piccolo schermo l'anthology drama creato da Nic Pizzolatto e targato HBO. In seguito a una discussa seconda stagione, che a differenza di molti io ho comunque amato, il nuovo arco narrativo di TRUE DETECTIVE sembra celare nemmeno troppo in profondità un'operazione filologica alla riscoperta dello show e del successo che rappresentò al suo ...

TRUE DETECTIVE 3 La Resistenza di Jeremy Saulnier : Craig Zahler, David Robert Mitchell, Robert Eggers, Alex Garland e Duncan Jones, solo per fare alcuni nomi, si sono presi l'onere di mostrarci un'altra via, dove il nostro mondo "terribile" ci ...