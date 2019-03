Trivelle | Greenpeace | “Il decreto del Ministro Costa non risolve nulla”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019)ritiene che “a poco serva ilministeriale recentemente firmato daldell’Ambiente Sergiosui procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale relativi ad attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, dal momento che per queste attività continuerebbe a non essere richiesta la valutazione del pericolo di incidente rilevante. L’organizzazione ambientalista fa notare come “in Italia non siano sinora mai state effettuate valutazioni pubbliche che prendano in considerazione tale aspetto di pericolosità.Come indicato dallegislativo 105/2015, per incidente rilevante si intende un evento quale un’emissione, un incendio o una esplosione di grande entità che dia luogo a un pericolo grave per la salute umana o l’ambiente, relativo a uno stabilimento in cui si lavori con delle sostanze pericolose. Nello stessosono state ...

