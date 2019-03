Tre indirizzi per sognare sotto la neve

gqitalia

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Purmontes private luxury chalet a Mantana (Alto Adige) Immerso nel bosco con vista a 360 gradi sulle cime aguzze delle Alpi, il Purmontes è un gioiello architettonico che domina dall’alto il piccolo paese di Mantana, giusto a pochi km di distanza da Plan de Corones. E l’indirizzo top per chi è in cerca di romanticismo tout court. Solo 5 chalet-suite lontani da tutto dove vivere un sogno intimo e raccolto fatto di wellness allo stato puro, benessere assoluto e cucina gourmet. 100% green, qui le forme contemporanee si sublimano nel carattere alpino. Un interior studiato nei minimi particolari fatto di legni pregiati, di ampi spazi, di crème e di grigi, eleganti e caldi nelle loro nuances delicate. Un’enorme jacuzzi fronte letto e il camino nella zona living sono il preludio di quello che, una volta dischiuse le ampie vetrate sul giardino privato, è un vero must. Un’infinity pool ...

