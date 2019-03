Tre giovani fermati per lo stupro della ragazza nella Circumvesuviana

Napoli - giovane violentata nell'ascensore della Circumvesuviana : fermati Tre giovani : La Polizia ha fermato tre uomini, tutti di San Giorgio a Cremano, in relazione agli abusi subiti ieri pomeriggio da una 24enne in un ascensore della locale stazione della Circumvesuviana . Sarebbero...

Tre giovani sono stati fermati per lo stupro nella Circumvesuviana : Tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni sono stati fermati per lo stupro nella stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana , treno locale che collega Napoli con l'hinterland intorno al Vesuvio. All'individuazione dei presunti responsabili della violenza su una 24enne con problemi psichici hanno contribuito sia il racconto della ragazza, che aveva già detto agli investigatori di conoscere indirettamente uno degli aggressori, che le ...

Sono stati ritrovati i corpi di due dei Tre giovani dispersi in mare in provincia di Catania : Sono stati ritrovati i corpi di due dei tre giovani dispersi in mare dopo che la loro automobile era stata trascinata in acqua da un’onda che si era abbattuta sul lungomare di Santa Maria la Scala, frazione di Acireale, in provincia