This Is Us 3X15 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2019) L’episodioIs Usva in onda sulla NBC martedì 12 marzo 2019. Ecco di seguito lesullae il. Attenzione: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOIs UsIl quindicesimo episodio della terza stagione diIs Ussi intitola The Waiting Room, che tradotto in italiano significa letteralmente “sala d’attesa”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. I Pearson vivono momenti di tensione mentre attendono notizie sulla gravidanza di Kate.Is Us: dove vedere l’episodio Negli USA l’episodio va in onda sulla NBC martedì 12 marzo 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa prossimamente sul canale satellitare Fox su Sky.Is Ussarà visibile inoltre una volta ...

cinefilosit : #ThisIsUs 3x15: promo e trama dall'episodio -