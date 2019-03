Tennis | WTA Indian Wells 2019 | Sara Errani eliminata nell’ultimo turno delle

Tennis - Ranking WTA (4 marzo) : Naomi Osaka sempre in vetta - Giorgi n.1 azzurra - Errani scivola molto indietro : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking WTA di Tennis. La giapponese Naomi Osaka è al vertice della graduatoria per la sesta settimana consecutiva e alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep che precede la ceca Petra Kvitova (distanziata di soli 122 punti) l’americana Sloane Stephens, l’altra ceca Karolina Pliskova, l’ucraina Elina Svitolina, l’olandese Kiki Bertens, la tedesca Angelique Kerber, la ...

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : Viktorija Golubic annulla un match point a Jennifer Brady e la rimonta. Il torneo è dell’elvetica : La finale del torneo WTA 125K di Indian Wells sorride all’elvetica Viktorija Golubic, che supera in rimonta la statunitense Jennifer Brady, alla quale annulla anche un match point prima di avviarsi inesorabilmente verso una travolgente corsa per la conquista del torneo con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 in due ore ed tredici minuti di battaglia. Nel primo set gira tutto bene alla statunitense, che nel terzo game riesce ad annullare due break ...

Tennis - WTA Acapulco 2019 : Yafan Wang conquista il suo primo torneo rimontando in finale Sofia Kenin : Alla sua prima finale in un torneo WTA, la cinese Yafan Wang appone il proprio primo sigillo in carriera sul circuito maggiore ad Acapulco, battendo l’americana Sofia Kenin con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. Questo successo proietta la giocatrice del 1994 nelle prime cinquanta del mondo, e precisamente al numero 49, portando a tre le cinesi in questa parte del ranking globale. primo set mai in discussione: Kenin mette subito a segno il break ...

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : la finale sarà Golubic-Brady. Eliminate Wang e Diyas : La finale del torneo WTA 125K di Indian Wells vedrà opposte l’elvetica Viktorija Golubic (che ha eliminato la cinese Qiang Wang per 7-5 6-1) e la statunitense Jennifer Brady (che ha battuto la kazaka Zarina Diyas con un duplice 6-3), che domani nella serata italiana si giocheranno il titolo. La svizzera Viktorija Golubic ha sconfitto la cinese Qiang Wang con lo score di 7-5 6-1 in un match durato 100 minuti che si è deciso assieme ...

Tennis - WTA Acapulco 2019 : Martina Trevisan esce al primo turno per mano della tedesca Tatjana Maria : Eliminata nelle qualificazioni, ripescata come lucky loser e poi immediatamente fuori al primo turno: nel WTA International di Acapulco, in Messico, Martina Trevisan esce dal tabellone principale a causa della sconfitta patita in poco meno di due ore ad opera della teutonica Tatjana Maria, brava ad imporsi per 6-2 7-6 (1) annullando all’azzurra un set point nella seconda frazione. Nel primo set l’italiana parte anche molto bene, ...

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : Sara Errani esce al primo turno. Era la campionessa in carica - precipiterà in classifica : Sara Errani esce al primo turno del WTA 125K di Indian Wells, torneo in cui era campionessa in carica, e questa prematura eliminazione le costa ben 165 punti in classifica, facendola scendere da 412 a quota 247, perdendo circa 100 posizioni e passando dal numero 143 al 235, ma altre atlete potrebbero ancora scavalcarla. L’azzurra viene sconfitta nella notte italiana dalla statunitense Allie Kiick, che prima dell’incontro la seguiva ...

Tennis - Ranking WTA (25 febbraio) : Naomi Osaka sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Qualche variazione nella top-10 mondiale del Tennis femminile. In vetta per la quarta settimana la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice nel primo Slam della stagione a Melbourne (Australia). Alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep (distanziata di 1144 punti) davanti alla ceca Petra Kvitova, che si è presa la terza posizione a svantaggio della statunitense Sloane Stephens. L’ucraina Elina Svitolina (sesta) ha nel mirino il quinto ...

Tennis - WTA Budapest 2019 : Alison Van Uytvanck vince il suo terzo torneo in carriera. Marketa Vondrousova sconfitta in rimonta : Alison Van Uytvanck vince la sua terza finale WTA in carriera a Budapest. La belga, così come nelle altre due occasioni in cui è arrivata all’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore, impiega tre set a superare l’avversaria, la ceca Marketa Vondrousova. In quest’occasione è stata necessaria una rimonta per ottenere il successo: il punteggio finale, infatti, è di 1-6 7-5 6-2. Per la giocatrice di Grimbergen si tratta di un ...

Tennis - WTA Budapest 2019 : la finale sarà tra la ceca Marketa Vondrousova e la belga Alison van Uytvanck : La finale del torneo WTA International di Budapest vedrà di fronte la ceca Marketa Vondrousova e la belga Alison van Uytvanck: sul cemento indoor magiaro oggi le semifinali vedono sconfitte due russe, rispettivamente Anastasia Potapova ed Ekaterina Alexandrova, in due sfide molto diverse tra loro. Nella prima semifinale la belga Alison van Uytvanck piega in rimonta, al termine di una battaglia durata due ore e 17 minuti, la russa Ekaterina ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Belinda Bencic supera in finale in tre set Petra Kvitova e conquista il torneo : Il torneo WTA Premier 5 di Dubai va all’elvetica Belinda Bencic, che supera in tre set la ceca Petra Kvitova: sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti la svizzera trionfa nell’atto conclusivo per 6-3 1-6 6-2, in un match molto duro, risolto dopo un’ora e tre quarti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set Bencic trova subito il break in avvio e conferma lo strappo andando 2-0. Gravi difficoltà per Kvitova al servizio, la ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Petra Kvitova e Belinda Bencic volano in finale sul cemento arabo : Sono la ceca Petra Kvitova e la svizzera Belinda Bencic le due finaliste del WTA di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi Kvitova (numero 4 del mondo) ha superato in rimonta la rappresentante di Cina Taipei Su-Wei Hsieh (n.31 WTA) con il punteggio di 3-6 6-2 6-4 mentre l’elvetica (n.45 del mondo) ha centrato il bersaglio grosso contro la favorita ucraina Elina Svitolina (n.6 della classifica mondiale) con lo score di 6-2 3-6 7-6 ...

WTA Dubai – Caroline Wozniacki costretta al ritiro : la Tennista danese ko per problemi di salute : Caroline Wozniacki annuncia il suo forfait dal WTA di Dubai: la tennista danese salta l’esordio contro Voegele per un problema di salute Caroline Wozniacki rimanda nuovamente il ritorno in campo. La tennista danese, assente dal circuito dal terzo turno degli Australian Open, nel quale è stata sconfitta da Maria Sharapova, ha annunciato il suo forfait dal Dubai Duty Free Tennis Championships. Wozniacki ha motivato il suo ritiro con un ...

Tennis - WTA Budapest 2019 : Jasmine Paolini si arrende in tre set a Garcia-Perez nell’ultimo turno delle qualificazioni : Lotta ma deve arrendersi la nostra Jasmine Paolini nel turno finale delle qualificazioni del WTA di Budapest (Ungheria). L’azzurra (n.204 del mondo) è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dalla spagnola Georgina Garcia-Perez (n.170 del ranking) in 2 ore e 9 minuti di partita. Paolini ha pagato dazio al servizio nell’ultimo parziale, subendo le risposte profonde della rivale e non sfruttando a sua volta le chance nella fase ...

