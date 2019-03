Tennis | al via l’ATP Master 100 | Indian Wells 2019 in diretta su Sky

Tennis - Roger Federer raggiunge le 100 vittorie. Il viaggio del Re non è ancora finito : Da Milano a Dubai un aereo impiega circa sei ore ma c’è n’è uno, quello partito dal capoluogo lombardo il 4 febbraio 2001 che continua a volare senza sosta atterrando, vincendo e ripartendo, ogni volta, dopo oltre 18 anni di successi. Questi sono diventati 100 e a coglierli è stato Roger Federer, che ha sconfitto in finale il giovane talento Tsitsipas. L’obiettivo era nel mirino dallo scorso ottobre, dopo il nono successo nel torneo di casa, a ...

Tennis – Tsonga fermato dall’anemia falciforme dà forfait ad Indian Wells : “non riesco a viaggiare - ecco cosa mi succede” : Jo-Wilfried Tsonga fermato dall’anemia falciforme: il Tennista francese dà forfait ad Indian Wells e spiega i problemi che tale malattia comporta Jo-Wilfried Tsonga ha annunciato il suo forfait dal torneo di Indian Wells. Il Tennista francese, fresco vincitore dell’ATP di Montpellier, è stato costretto a cancellarsi dal torneo americano a causa di un problema fisico. Nessun infortunio, ma una particolare malattia chaiamata ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato spazza via Guido Pella in due set e vola in finale! : Superlativo Marco Cecchinato! L’azzurro asfalta l’argentino Guido Pella per 6-4 6-2 nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Buenos Aires e vola in finale. Il numero tre del seeding non spreca molte energie, essendo rimasto in campo soltanto per 71 minuti ed ora attende di conoscere il nome dell’avversario che lo divide dal titolo, che uscirà dal confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e l’argentino Diego ...

WTA San Pietroburgo – Aryna Sabalenka spazza via Van Uytvanck : la Tennista bielorussa vola ai quarti : Aryna Sabalenka ottiene una facile vittoria contro Alison Van Uytvanck negli ottavi di finale del WTA di San Pietroburgo: la tennista bielorussa si impone in 2 set Dopo aver saltato il primo turno grazie al bye da testa di serie numero 4, Aryna Sabalenka (n°10 WTA) fa il suo esordio nel WTA di San Pietroburgo. La tennista bielorussa si impone senza patemi in 1 ora e 11 minuti sulla belga Alison Van Uytvanck (n°52 WTA), assicurandosi i due ...

Djokovic-Federer-Nadal - mai nessuno come loro. Così tre Tennisti hanno spazzato via generazioni di campioni : La migliore epoca tennistica di tutti i tempi. Sostenuta da molti in passato, questa investitura trova nell’Australian Open 2019 la sua ufficialità. Il settimo titolo a Melbourne di Novak Djokovic (record assoluto davanti a Roy Emerson e Roger Federer, fermi a quota sei titoli), arrivato al termine di una partita dominata contro Rafael Nadal per 6-3 6-2 6-3, equivale infatti al 15esimo trionfo del Grande Slam e al terzo posto solitario del ...

Tennis - Australian Open : Zverev spazzato via da Raonic : I tornei dello Slam bocciano ancora Alexander Zverev, eliminato a sorpresa agli ottavi di finale dell'Open d'Australia dal solidissimo Milos Raonic che ha messo in campo tutta la sua esperienza per ...

Australian Open – Esordio sul velluto per Noami Osaka : la Tennista nipponica spazza via Linette in meno di un’ora : Successo convincente per Naomi Osaka all’Esordio negli Australian Open: la tennista nipponica supera in due set la polacca Magda Linette Basta meno di un’ora, esattamente 59 minuti, a Naomi Osaka per vincere la sua sfida d’Esordio negli Australian Open e staccare il pass per i trentaduesimi di finale. La tennista nipponica, numero 4 al mondo e quarta forza del seeding, ha spazzato via la polacca Magda Linette in 2 set, conclusi con il ...

La vastese Flavia Molino a Lignano Sabbiadoro per il Trofeo Transalpino di Tennistavolo : ...tecnico regionale Paolo Caserta sono stati preparati per la gara dal referente tecnico regionale Marco Prosperini che ripone grande fiducia in questi ragazzi che pur essendo entrati da poco nel mondo ...

Tennis - WTA Hobart 2019 : Mihaela Buzarnescu testa di serie numero uno - non ci sono italiane al via : Il torneo WTA International di Hobart è uno dei due che precedono gli Australian Open, infatti verrà giocato in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale: le principali giocatrici del circuito mondiale hanno scelto Sydney, e così la numero uno del seeding sarà la romena Miaela Buzarnescu, runner up della scorsa edizione. Non difenderà il titolo la belga Elise Mertens, che sarà a Sydney, mentre la numero due sarà la cinese ...

Tennis - Venus al via della stagione n. 25 con un successo sulla Azarenka : Venus Williams festeggia l'apertura del suo 25° anno agonistico da pro' vincendo nella seconda giornata del Wta Auckland Classic contro la bielorussa Victoria Azarenka. La 38enne americana si ...

Tennis - Australian Open Jr : tanti italiani al via - ma non c'è la Cocciaretto : TORINO - Numerosa la presenza azzurra nelle entry-list degli Australian Open Junior , primo Grade A stagionale in programma a Melbourne dal 16 al 26 gennaio. Per quanto riguarda, i ragazzi in 4 ...