Tema | ospiti e novità | sette cose da sapere sul Salone del Libro di Torino 2019 

lastampa

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Giochiamo con il mondoIl gioco del mondo è ildella 32ª edizione deldel, in programma dal 9 al 13 maggio 2019. La cultura non deve avere frontiere o linee divisorie, ma abbatte muri, salta dall’altra parte. Come fa il lettore del romanzo più celebre di Julio Cortázar, che è un invito alla ribellione, alla fuga e all’avventura, pe...

IzzoEdo : RT @LaStampa: Tema, ospiti e novità: sette cose da sapere sul Salone del Libro 2019 - LaStampa : Tema, ospiti e novità: sette cose da sapere sul Salone del Libro 2019 - Radioluiss : RT @UniLUISS: Al centro della nuova puntata di #Inn6 @CorInnovazione, il tema della trasformazione digitale nella comunicazione #politica.… -