Tav | vertice a oltranza

Tav - iniziato il vertice. Salvini : «Oggi decidiamo sì o no - il forse non esiste» Pronta la lettera Ue : a rischio 800 milioni : Il vicepremier leghista prima del vertice a Palazzo Chigi: «Costa di più non farla che farla. Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c’è nessuno che mi possa far cambiare idea». Ue: «A rischio 800 milioni»

Tav - vertice in corso. Lega : subito lo sblocco dei bandi - poi la parola ai cittadini o alle Camere : In corso a Palazzo Chigi il vertice di governo per sciogliere il nodo della Tav. La Commissione Ue è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordargli che l'eventuale no alla Torino-Lione comporterebbe la violazione di due Regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di fondi comunitari, cui 300 milioni entro marzo...

Via al vertice Tav - Salvini : "Stasera si decide" Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Tav - vertice al via. Lega : subito lo sblocco dei bandi - poi la parola ai cittadini o alle Camere : È cominciato con un’ora di anticipo a Palazzo Chigi il vertice «a oltranza» per sciogliere il nodo della Tav. Al tavolo, almeno per la prima parte, siedono oltre al premier Giuseppe Conte, ai vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli anche i tecnici del gruppo di esperti che ha redatto l’analisi costi-benefici e il suo supplemento...

Tav - vertice al via. Lega : subito lo sblocco dei bandi - poi la parola ai cittadini : È cominciato con un’ora di anticipo a Palazzo Chigi il vertice «a oltranza» per sciogliere il nodo della Tav. Al tavolo, almeno per la prima parte, siedono oltre al premier Giuseppe Conte, ai vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli anche i tecnici del gruppo di esperti che ha redatto l’analisi costi-benefici e il suo supplemento...

Tav - nulla di fatto dopo il vertice. Conte : «Decideremo entro venerdì» : Lega e M5S cercano una mediazione tra le loro posizioni che restano ancora distanti. Se l’Italia non sblocca i bandi d’appalto entro l’11 marzo rischia di dover restituire i finanziamenti Ue. Zingaretti: «Arroganza senza visione»