Tav | Rixi Lega | “Non c’è in gioco il Governo Confidiamo che Conte faccia sintesi per

(Di mercoledì 6 marzo 2019) “Una decisione sulla Tav entro venerdì? Magari anche prima”. E’ fiducioso Edoardo, viceministro alle Instrastrutture e Trasporti secondo cui “il ministro Danilo Toninelli non rischia sulla mozione di sfiducia e lasarà leale”. Sulla decisione da prendere entro venerdìafferma: “Io non credo che ci sia inilche il Presidentesensi per il bene del Paese e noi – aggiunge – non siamo qui in vacanza, ma ci siamo per prendere decisioni giuste e ponderate non nell’interessa di qualche partito o sua frangia, ma nell’interesse di tutti gli italiani”. Secondo il viceministro delle Infrastrutture quella sulla Tav “è più una partita simbolica, visto che è un’opera che entrerà in linea dal 2030, però mi sembra giusto rispettare gli accordi presi, anche se vanno ...

