Tav? Oggi decidiamo se farla E l' Europa ci presenta il conto

Tav - iniziato il vertice. Salvini : «Oggi decidiamo sì o no - il forse non esiste» Pronta la lettera Ue : a rischio 800 milioni : Il vicepremier leghista prima del vertice a Palazzo Chigi: «Costa di più non farla che farla. Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c’è nessuno che mi possa far cambiare idea». Ue: «A rischio 800 milioni»

Accadde oggi : nel 1869 nasce la Tavola periodica degli elementi di Mendeleev : Era il 6 marzo 1869 quando la tavola periodica degli elementi venne presentata per la prima volta alla Società Chimica Russa, dal suo ideatore Dimitri Mendeleev. Quest’ultimo aveva avuto l’idea di ordinare gli elementi chimici per peso atomico decrescente, per verificarne la variazione delle proprietà. Mendeleev, nato a Tobol’sk l’8 febbraio 1834, a differenza di altri precedenti contributori alla tavola, Mendeleev fornì un sistema di ...

Tav - oggi il vertice di governo decisivo : La Tav resta il nodo cruciale del governo gialloverde, diviso sulla realizzazione della Torino-Lione. oggi vertice decisivo tra il premier Conte, i due vice Di Maio e Salvini e il ministro delle ...

Tav - giorno cruciale : convocato per oggi vertice a Palazzo Chigi : Un contesto in cui la soluzione più probabile è, in realtà, quella di rinviare la decisione politica. Dunque, non bloccare i bandi " evitando, così, di perdere i 300 milioni di finanziamenti Ue e ...

Champions League - ritorno otTavi di finale : partite oggi in diretta su Sky : oggi, martedì 5 marzo 2019, torna la Champions League con le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale. In programma due sfide, quella tra Real Madrid e Ajax e quella che contrappone Borussia Dortmund e Tottenham. Entrambi i match saranno visibili solo su Sky, a pagamento (domani sarà il turno della Roma contro il Porto) con calcio di inizio alle ore 21. Disponibile anche il live streaming su Sky Go. Possibile seguire gli incontri ...

Tav - Conte accelera : oggi il vertice a Palazzo Chigi per decidere sui bandi Telt : A Palazzo Chigi l’obiettivo è innanzitutto quello di prendere una decisione sul via libera o lo stop ai bandi Telt. In generale però c’è la volontà di dare un’accelerata al dossier sul Tav, per non lasciare campo libero a Nicola Zingaretti in vista del voto per le europee e le regionali in Piemonte. Ecco perché è stato definito “non risolutivo ma fondamentale” il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte a cui ...

La Lega dice sì - il M5s no Tav - oggi vertice decisivo : D i questi tempi, andare a Torino e non parlare di Tav è come andare a Roma e non vedere il Papa. E l'atteggiamento tenuto ieri da Luigi Di Maio conferma in pieno il significato del vecchio proverbio. "oggi non parleremo di Tav", ha subito messo le mani avanti il vicepremier. Alle Officine Grandi Riparazioni del capoluogo piemontese il tema era la presentazione del Fondo nazionale innovazione. Vietato andare fuori traccia. Nessun incontro con i ...

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vicepremier | : Il premier ha convocato a Palazzo Chigi Di Maio e Salvini, sarà presente anche il ministro Toninelli. Conte potrebbe decidere di dare il via libera ai bandi per l'opera e disegnare la "road map"

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vice E Di Maio chiede una tregua a Salvini Il Pd vuole la sfiducia per Toninelli : La strategia del premier, i tempi per l’opera incombono e le Europee si avvicinano. I leghisti però avvertono: arriverà il redde rationem

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : polemiche sulla mini-Tav - 2 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Nessuna mini-Tav per il presidente del consiglio; Caf accordo con l'Inps per il reddito di cittadinanza, 2 marzo 2019,.

Toninelli : non esiste un secondo dossier. Conte : mai appoggiato una “mini-Tav” : È giallo sul nuovo documento che considera solo spese e ricadute sul nostro Paese. Per il premier è stato richiesto dal Mit. Il ministro delle infrastrutture: «L’analisi-costi benefici è una sola»

