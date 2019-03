Tav | Governo in analisi

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Solo in Italia può accadere che, a pochi giorni dalla presentazione dei bandi di una grande opera, ilsi chiude in conclave praticamente per 72 ore. Da stasera, anche alla presenza di "tecnici", per poi comunicare la decisione finale entro venerdì. Un "conclave" a palazzo Chigi, avvolto da una nube di incertezza e tensione, dopo mesi di allegra spensieratezza dichiaratoria sulla Tav, in cui è in discussione non solo il "come", ma il "se" realizzare l'opera prevista e avviata secondo un trattato internazionale, a suo tempo votato dal Parlamento.Solo in Italia, dove le parole hanno una certa leggerezza, finché non cozzano con la testardaggine dei dati di realtà, si poteva derubricare l'argomento a una questione "tecnica", affidata a una serie dicosti-benefici, tenute misteriose come il Terzo mistero di Fatima, tranne poi essere ...

raffaellapaita : Hanno fatto un vertice #Conte #Salvini #DiMaio e #Toninelli per decidere di non decidere nulla sulla #Tav . Il gov… - RaiNews : Tav, mozione di #sfiducia Pd contro il Ministro #Toninelli: 'Ha mentito spudoratamente al Parlamento, al Paese e al… - DeborahBergamin : Non ci interessano i vertici, ci interessano le decisioni. Giovedì scorso il governo Conte, per voce di… -