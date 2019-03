STUPRI | MANIFESTI SESSISTI E CARAMELLE | LA VIOLENZA DI GENERE RIGUARDA TUTTI | NESSUNO

nelpaese

(Di mercoledì 6 marzo 2019)sessuale,politici agghiaccianti e marketing discriminante: tutto in sole 24 ore. Alla vigilia dell'8 marzo la cronaca ci porta un nuovo caso di ferocesessuale contro una donna. A San Giorgio a Cremano, comune della provincia di Napoli che ha dato i natali al grande Massimo Troisi, una giovane di 24 ...

CheGuevaraRoma : RT @nelpaeseit: In 24 ore: lo stupro di San Giorgio, il manifesto della #LegaNord e le caramelle di #Trenitalia. La violenza di genere rigu… - peppemanzo : RT @nelpaeseit: In 24 ore: lo stupro di San Giorgio, il manifesto della #LegaNord e le caramelle di #Trenitalia. La violenza di genere rigu… - nelpaeseit : In 24 ore: lo stupro di San Giorgio, il manifesto della #LegaNord e le caramelle di #Trenitalia. La violenza di gen… -