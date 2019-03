STASERA IN TV | i programmi televisivi di mercoledì 6 marzo 2019

STASERA in tv - tutti i film e i programmi in onda il 6 marzo 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Programmi TV di STASERA - mercoledì 6 marzo 2019. Su Canale 5 Antonio Albanese e Paola Cortellesi in «Mamma o Papà?» : Mamma o Papà? - Antonio Albanese e Paola Cortellesi Rai1, ore 20.35: Champions League Porto-Roma All’Estadio do Dragao, la casa del Porto, la Roma riparte dal 2-1 firmato da Zaniolo venti giorni fa all’Olimpico, ed è proprio la presenza del giovanissimo talento giallorosso a dare fiducia ad Eusebio Di Francesco, che in difesa ritroverà Manolas, anche lui out nel derby, e in attacco si affiderà al solito Dzeko, bomber di coppa. La ...

Programmi TV di STASERA - martedì 5 marzo 2019. Su Canale5 Checco Zalone in «Sole a Catinelle» : Checco Zalone in Sole a Catinelle Rai1, ore 21.25: Conversazione su Tiresia – 1^Tv “Da quando io non vedo più, vedo meglio”. Si apre così Conversazione su Tiresia, lo spettacolo scritto e interpretato da Andrea Camilleri, andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso 11 giugno 2018, di fronte a 4mila spettatori nell’ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. ...

Programmi TV di STASERA - lunedì 4 marzo 2019. Su Rai3 Richard Gere e Winona Ryder in «Autumn in New York» : Richard Gere in Autumn in New York Rai1, ore 21.20: Il Nome della Rosa – 1^Tv Fiction di Giacomo Battiato del 2018, con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi. Prodotta in Italia/Germania. Trama: Italia 1327. Il Papa e l’Imperatore sono in guerra. È in gioco la separazione tra religione e politica. Adso, un giovane soldato figlio di un barone tedesco al seguito ...

Programmi TV di STASERA - domenica 3 marzo 2019. Su Canale 5 il finale di Non Mentire : Non Mentire - Alessandro Preziosi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Andrà in onda l’intervista esclusiva del conduttore al Presidente della Repubblica Francese ?Emmanuel Macron? (qui maggiori info). Ospiti del programma John Turturro, Walter Veltroni, Stefano Fresi, il piccolo Giovanni Fuoco, Ron, Luca Carboni, Paolo Mieli, Carlo Cottarelli, Sara Pichelli ed Ava ...

