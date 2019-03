SsangYong al Salone di Ginevra con il nuovo Korando

Salone di Ginevra 2019 – SsangYong presenta il nuovo Korando per il mercato europeo [GALLERY] : 89° Motor Show Internazionale di Ginevra 2019: SsangYong lancia il nuovo Korando per il mercato europeo. Il nuovo SUV con un look contemporaneo completamente rinnovato SsangYong lancia il suo nuovissimo Korando, la quarta generazione di SUV con questo nome, sviluppando il design del SIV-2 presentato in anteprima al Motor Show di Ginevra nel 2016. In commercio a breve in Corea, l’auto sarà messa in vendita in tutta Europa dalla metà del ...