Spazio | l' Italia lancia Prisma | osserverà la Terra come mai prima

"L'Italia è finita" : presentazione del libro di Pino Aprile presso lo Spazio Eventi "Genius Loci" : Si spezzeranno per il fallimento della loro economia. E l'attuale governo giallo-verde potrebbe persino essere l'ultimo di un'Italia unita. Lo dicono autorevoli studi e indagini ben noti agli addetti ...

ESERO Italia porta lo Spazio nelle scuole italiane : Il 14 febbraio 2019, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno ufficialmente lanciato il nuovo Ufficio ESERO in Italia (European Space Education Resource Office – Ufficio Europeo per le Risorse per la Didattica Spaziale). Il progetto è guidato da ANISN, l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. Questo progetto congiunto esprime il forte impegno delle due organizzazioni ...

La Luna protagonista di una nuova “corsa allo Spazio” : l’Italia potrebbe essere in prima fila : “E’ importante tornare sulla Luna il più velocemente possibile. Stavolta, andiamo per rimanerci. Stavolta non andremo per piantare bandiere, lasciare impronte e tornarcene a casa senza andare lì per altri 50 anni“: lo ha dichiarato l’amministratore della NASA Jim Bridenstine, annunciando il progetto dell’Agenzia, a pochi mesi dal 50° anniversario dell’alLunaggio dell’Apollo 11, avvenuto il 20 luglio ...

In Polonia c'è Spazio per Pmi italiane del settore costruzioni : Il mercato immobiliare polacco cresce a ritmi costanti dal 2015 grazie al dinamismo dell'economia locale che migliora con un ritmo del 5%, cioè il doppio rispetto a quello dei Paesi più virtuosi dell'...

Spazio : 200 studenti in Asi per avvio con Esa di Esero Italia : ... a preparare i primi 30 formatori con l'obiettivo di formare i primi 200 insegnanti in tutta Italia capaci di trasmettere con una nuova didattica la passione per la scienza e la tecnica a quanti più ...

Spazio : 200 studenti in Asi per avvio con Esa di Esero Italia : L’Agenzia Spaziale Italiana ‘invasa’ da 200 studenti per salutare l’avvio del progetto Esero Italia, lanciato oggi ufficialmente con Esa a Roma, nella sede dell’Asi, per stimolare anche nel nostro Paese la formazione dei giovani nelle materie Stem (scienza-tecnologia-ingegneria-matematica). La formazione offerta da Esero è “interamente gratuita” e si avvale di materiali didattici innovativi. Esero, ...

Spazio : ESA e ASI inaugurano ESERO Italia - al via progetto su materie STEM : Oggi l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) presenteranno ESERO Italia (European Space Education Resource Office), un progetto congiunto tra ASI ed ESA che si propone di incoraggiare, favorire e migliorare le abilità e le competenze degli studenti Italiani nelle discipline tecnico-scientifiche (STEM: Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). ...

Scienza - testata in Italia la Propulsione non Newtoniana (PNN) : “Permetterà di esplorare lo Spazio con più facilità” : Roma, 5 febbraio 2019 – L’ASPS, l’Associazione Sviluppo Propulsione Spaziale, annuncia che la nascita della PNN, ovvero la Propulsione non Newtoniana, è dimostrabile sperimentalmente. La scoperta scientifica renderà possibile un nuovo modo di propellere per esplorare lo spazio. “Da molto tempo, fin dal 1979, come associazione stiamo operando per avere un propulsore differente dei razzi che [...]

Spazio - arriva ‘Prisma’ : il satellite italiano per il monitoraggio della Terra : Si avvicina il lancio del satellite Prisma, che con il suo ‘occhio’ ad alta tecnologia gettera’ uno sguardo globale sul pianeta e promette di innovare profondamente lo studio dell’ambiente. E’ una missione tutta italiana, dagli strumenti al centro di controllo a Terra, al satellite che la portera’ in orbita fra l’8 e il 9 marzo. Grazie alla sua super-vista, Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Atalanta Juventus : Allegri senza Bonucci - Spazio a Rugani. Diretta tv - Coppa Italia - : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Juventus: alla vigilia della partita per i quarti di Coppa Italia all'Atleti Azzurri d'Italia, notizie su moduli e titolari.

Salvini : Sea Watch - no Spazio in Italia : 13.22 "Non c'è alcun desiderio di sequestrare i 47 immigrati della Sea Watch. Non vediamo l'ora di farli arrivare, sani e salvi, in altri Paesi europei. Nessuno spazio in Italia".Così il ministro dell'Interno, Salvini, sul caso Sea Watch. Poi fa sapere di aver inviato una lettera al governo olandese per incaricarlo "ufficialmente" di "occuparsi di questa imbarcazione che batte bandiera olandese".La richiesta di autorizzazione a procedere per ...

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l’ambasciatore olandese» Salvini : «Nessuno Spazio in Italia» : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti

Sea Watch al largo di Siracusa a causa del maltempo. Salvini : «Nessuno Spazio in Italia» : Autorizzazione a gettare l'ancora al largo di Siracusa, ma «Nessuno spazio in Italia» per i 47 immigrati della Sea Watch. Lo ha precisato il ministro dell'Interno matteo...