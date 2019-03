Spazio | il 29 marzo la prima passeggiata di sole astronaute

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Il 29, per lavolta, due donne passeggeranno danellodurante una missione della stazione spaziale internazionale. Lo ha confermato la Nasa, aggiungendo che le due, Anne McClain e Christina Koch, verranno affiancate a terra da un’altra donna, Kristen Faccioli, che le seguira’ via radio dal centro spaziale Johnston di Houston in Texas.Nelle missioni degli astronauti le passeggiate nellorappresentano un evento piuttosto raro, in genere legato alla necessità di riparare la stazione orbitante. Finora era stato un compito esclusivo degli uomini, o al massimo affidato a una squadra mista.Stavolta invece le duenon avranno nessun collega al fianco. McClain e Koch, rispettivamente 39 e 40 anni, appartengono entrambe alla classe del 2013, composta a meta’ da uomini e donne.Lapresenza femminile in una missione ...

reportrai3 : Arriva la nuova economia dello spazio! Ma c'è un problema. Le nuove inchieste di #Report da lunedì 18 marzo alle 2… - lastep440 : RT @UniTrieste: Oggi alle 18 nello spazio di Trieste Città della Conoscenza, verrà inaugurata la mostra 'Il telescopio di Guido Horn. L’ast… - DFSRome : Sabato 09 marzo alle ore 10.00 c'è un workshop sulla moda a Spazio Margutta, una consulente d'immagine consiglierà… -