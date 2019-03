Spalletti Icardi? Penso ad Eintracht

Spalletti : 'Icardi-Marotta? So poche cose' : Spalletti , l'Eintracht sta giocando una grande stagione. E' una delle migliori squadre in Europa League ? ' L'Eintracht sta facendo un grande campionato e sta giocando un calcio importante. Riesce a ...

Eintracht-Inter conferenza Spalletti : “Icardi? Penso alla Partita” : EINTRACHT INTER conferenza Spalletti – “Sarà una di quelle serate da saper vivere, la vita passa velocemente. Vogliamo far vedere chi siamo”. Così Luciano Spalletti parla a Sky Sport 24 alla vigilia di Eintracht Francoforte-Inter. ” Eintracht Inter conferenza Spalletti “Il 2019 dell’Eintracht senza sconfitte? Sono una squadra che tende a fare la partita, a […] L'articolo Eintracht-Inter conferenza ...

Faccia a faccia Icardi-Spalletti - argentino ancora out : L'Inter e Mauro Icardi sono sempre piu' lontani. Il confronto atteso tra la societa' e l'ormai ex capitano e' avvenuto oggi, alla presenza del tecnico Luciano Spalletti e dello staff medico, con un responso chiaro: l'argentino non rientra in gruppo, perche' sente ancora dolore al ginocchio destro. Nessun riavvicinamento, anzi. L'Inter aveva lasciato una porta aperta al giocatore, lasciandogli la possibilita' di tornare ad allenarsi e a giocare ...

Inter - Spalletti sorride a metà : Icardi ancora out - ma riavrà Keita Baldé : Keita Baldé va a rimpolpare il reparto offensivo dell’Inter dopo l’infortunio alla coscia destra, Spalletti avrà bisogno di lui data l’assenza di Icardi Keita Baldé è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio muscolare alla coscia destra. Il calciatore dell’Inter è mancato molto in queste settimane a Luciano Spalletti, anche a causa della concomitante assenza di Icardi per il ben noto caso che ancora è ben ...

Rivoluzione Inter - da Spalletti a Icardi : la strategia di Zhang