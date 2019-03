Sopravvissuto The Martian film stasera in tv 6 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Theè ilin tv mercoledì 62019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVThein tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: TheUSCITO IL: 1 ottobre 2015GENERE: Drammatico, FantascienzaANNO: 2015REGIA: Ridley Scott: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Michael Peña, Sean Bean, Mackenzie Davis, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Jeff Daniels, Aksel HennieDURATA: 130 MinutiThein tv:Mark Watney (Damon) è un astronauta in missione su Marte che, durante una tempesta, viene creduto morto dal suo equipaggio e lasciato sul pianeta rosso. Watney si ritrova così a dover attendere la prossima missione per 4 anni con cibo e acqua ...

WorldnewsCode : Stasera in tv: 'Sopravvissuto - The Martian' su Italia 1 - misskdicinema : E visto che stasera in tv c'è il #Sopravvissuto di Ridley Scott ecco due parole qui---> -