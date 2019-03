Sky Cinema si rinnova | ecco i nuovi canali

Mercoledi 6 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Red Sparrow Un adattamento del libro di spionaggio di Jason Matthews, i cui diritti Cinematografici sono stati comprati dalla 20th Century Fox con un assegno a 7 cifre. Il libro e' ambientato nella Russia contemporanea, e racconta la storia dell'agente segreto Dominika Egorova che lotta per sopravvivere nella burocrazia di...

Sky Cinema - dall’8 marzo si cambia : nuovi canali e nuova organizzazione : Da venerdì 8 marzo Sky Cinema si rinnova. Il grande Cinema su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, le grandi rassegne su Sky Cinema Collection e inoltre sei canali di genere per scegliere sempre il film preferito: Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama e Sky Cinema Comedy. Tra le novità anche l’arrivo su Sky Cinema dei film distribuiti in Italia da Universal. Sky Cinema Uno, la ...

Sky Cinema : cambio nomi e nuova numerazione dei canali dall'8 marzo 2019 : Tempo di nuovi cambiamenti nella numerazione dei canali e nei nominativi per il comparto Cinema di Sky. A partire da venerdì 8 marzo il colosso dei servizi TV a pagamento introduce una importante modifica che inciderà sul servizio che diverrà così più completo per tematiche anche con l'arrivo dei film Universal (dopo la chiusura di Studio Universal il 31 dicembre scorso).Il nuovo assetto della programmazione dei film vede la conferma al ...

Sky Cinema Collection : 8 marzo - scopri la collezione Women - : In occasione della Giornata internazionale della donna che si svolge, come di consueto, ogni 8 marzo, Sky Cinema Collection, canale 303,, dedica al mondo femminile una importante rassegna dal titolo Women. Da non perdere, , sabato 9 marzo alle 21.15, la prima tv NOME DI DONNA , in cui Cristiana Capotondi è una cameriera pronta a affrontare una ...

8 Marzo arriva il nuovo Sky Cinema. In esclusiva anche i film Universal : Nuovi canali e una nuova struttura dell’offerta Sky Cinema, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. Da venerdì 8 Marzo Sky Cinema si rinnova, accompagnato da un nuovo pay off, “Lo ami, lo vivi”. Tra le novità anche...

Martedi 5 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Sex Tape - Finiti in reteAnnie e Jay si sono conosciuti al college, si sono innamorati e da allora non smettono di fare l'amore, di collezionare orgasmi, di contare le erezioni. Almeno fino al giorno in cui decidono di sposarsi, di avere un figlio e poi una figlia. Il lavoro, la scuola, le riunioni, la spesa da...

Lunedi 4 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Hangman - Il gioco dell'impiccatoCaccia al serial killer con Al Pacino e Karl Urban. Due detective e una reporter sono sulle tracce di un assassino che uccide le sue vittime basandosi su un gioco per bambini (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema HITS HD ore 21.45/canale 304) Solo: A...

Domenica 3 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Solo: A Star Wars StoryTempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell'ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian e' ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L'unica cosa che desidera davvero e' pilotare una nave spaziale per sfuggire l'oppressione con Qi'ra, la ragazza che ama. Intrepido e sfrontato, ha carattere da vendere e il coraggio di provarci ma nella fuga qualcosa va storto e il destino lo separa da Qi'ra. Ian si ...

Sabato 2 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Paziente ZeroNatalie Dormer ('Il Trono di Spade') e Stanley Tucci in un horror apocalittico. Un team di sopravvissuti cerca la cura contro un virus che trasforma gli uomini in rabbiosi predatori (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) MortdecaiCharlie Mortdecai, mercante d'arte e bon vivant, ha un...

Venerdi 1 Marzo sui canali Sky Cinema HD : MortdecaiCharlie Mortdecai, mercante d'arte e bon vivant, ha un problema con la Regina, cui deve qualche milione di sterline di tasse. Ha anche un problema con l'adorata moglie Johanna, da quando si e' fatto crescere un paio di baffi alla Poirot di cui va enormemente orgoglioso, ma che lei disprezza. Il giorno in cui il servizio segreto inglese, nella persona del suo amico e rivale Alistar Martland, gli chiede aiuto per recuperare un Goya andato ...

Giovedi 28 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : JungleDaniel Radcliffe affronta una dura lotta per la sopravvivenza in un film tratto da una storia vera. Tre uomini in cerca di avventura si inoltrano nel cuore della giungla boliviana (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) La regina del peccatoDesiderio e paura in un thriller sui lati oscuri della personalita'. Per uscire dalla routine della vita coniugale, una donna mostra il suo volto piu' disinibito a uno sconosciuto (SKY Cinema UNO +24 ...