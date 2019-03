Siracusa | teatro greco | affidate le regie della nuova stagione 2019

ecodisicilia

(Di mercoledì 6 marzo 2019) " Una proposta di spettacoli mirata a garantire all'INDA una consistenza culturale ed una qualità che supporta la reputazione diregione e del paese - dichiara Mariarita Sgarlata, ...

RaiUno : 'Chiamatemi Tiresia.' Al Teatro Greco di #Siracusa, #AndreaCamilleri in #ConversazioneSuTiresia ORA su #Rai1 e in s… - Raiofficialnews : 'Con un tremore interno spaventoso che non ho lasciato trasparire, al Teatro Greco di Siracusa ho fatto finalmente… - RaiPlay : Solo, cieco, senza scenografia se non la sua voce, passione e cultura che riempiono il Teatro Greco di Siracusa ?… -