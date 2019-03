Scuola | precariato e assunzioni docenti ultime notizie | Miur ‘pilatesco’ e ‘blindatura

scuolainforma

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La questione riguardante i diplomati magistrale continua a tenere banco, soprattutto dopo la nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Si teme uno svuotamento delle graduatorie ad esaurimento per effetto delle varie sentenze di merito che arriveranno nei prossimi mesi. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal sindacato Anief, continua a mostrarsi ‘apatico’ limitandosi al concorso straordinario che dovrebbe terminare entro il prossimo mese di luglio per riuscire a produrre effetto già dal prossimo anno scolastico. Anche il Ministro Bussetti, come del resto i suoi predecessori, sembra non avere dubbi sul fatto che a settembre tutto sarà a posto e che le procedure concorsuali, così come le Gae, permetteranno di coprire le cattedre vacanti.con atteggiamento sempre più ‘pilatesco’ Il presidente di Anief, Marcello ...

