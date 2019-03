Sciopero nazionale di venerdi' 8 marzo servizio minimetro' garantito dalle 7 alle 9 e

Sciopero aerei 15 febbraio : stop nazionale - fermo anche il personale di volo di Alitalia : Tra i tanti scioperi nel settore dei trasporti in programma nel mese di febbraio, segnaliamo la mobilitazione a livello nazionale da parte dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti, proclamato dal sindacato CUB. Lo stop avrà durata di 24 ore e si svolgerà in data 15 febbraio. Si preannunciano disagi per coloro che si metteranno in volo durante questa giornata, per via della possibilità di cancellazioni o ritardi. ...