Sciopero mezzi pubblici 8 marzo : previsti disagi in varie città come Roma - Milano e Torino : disagi in arrivo venerdì 8 marzo per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Per il giorno della festa della donna, infatti, è stata indetta una protesta femminista globale che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel settore dei trasporti. Lo Sciopero, che non interesserà solo il trasporto pubblico locale, ma coinvolgerà anche diversi treni a percorrenza nazionale e regionale, ed avrà luogo in diverse città italiane. Attenzione dunque ai ...

Sciopero mezzi 8 marzo : a rischio treni - bus e metro : Sciopero mezzi 8 marzo: a rischio treni, bus e metro Lo stop dei mezzi coincide con la Festa della Donna. Coinvolte numerose sigle sindacali, categorie pubbliche e private del settore. Fermi anche aerei, navi e taxi Parole chiave: Sciopero ...

Sciopero generale 8 marzo : a rischio mezzi - sanità pubblica - scuola : Sciopero generale 8 marzo: a rischio mezzi, sanità pubblica, scuola Quella in concomitanza con la Festa della donna sarà una giornata di agitazione in diversi settori, con possibili disagi a partire dai trasporti. Ma protestano anche docenti e dipendenti del Ssn. Il movimento femminista Non una di meno chiama alla mobilitazione ...

Sciopero mezzi 8 marzo : a rischio treni - bus e metro - Sky TG24 - : Lo stop dei mezzi coincide con la Festa della Donna. Coinvolte numerose sigle sindacali, categorie pubbliche e private del settore. Fermi anche aerei, navi e taxi

Sciopero mezzi 8 marzo : a rischio treni - bus e metro : Sciopero mezzi 8 marzo: a rischio treni, bus e metro Lo stop dei mezzi coincide con la Festa della Donna. Coinvolte numerose sigle sindacali, categorie pubbliche e private del settore. Fermi anche aerei, navi e taxi Parole chiave: Sciopero ...

Sciopero generale 8 marzo : a rischio mezzi - sanità pubblica - scuola : Sciopero generale 8 marzo: a rischio mezzi, sanità pubblica, scuola Quella in concomitanza con la Festa della donna sarà una giornata di agitazione in diversi settori, con possibili disagi a partire dai trasporti. Ma protestano anche docenti e dipendenti del Ssn. Il movimento femminista Non una di meno chiama alla mobilitazione ...

Sciopero 8 marzo 2019 : orari treni e mezzi pubblici. Le fasce garantite : Sciopero 8 marzo 2019: orari treni e mezzi pubblici. Le fasce garantite Per venerdì 8 marzo 2019, la Giornata della donna, come di consueto, prevista un importante giornata di scioperi dei trasporti; treni, bus, aerei ma anche taxi saranno fermi per diverse ore. Sciopero 8 marzo 2019: protesta dei trasporti privati e pubblici Gli scioperi previsti per venerdì 8 marzo coinvolgeranno sia il trasporto pubblico che quello privato. I ...

Sciopero trasporti di marzo : si fermano i mezzi pubblici in diverse date a partire dall'8 : Il mese di marzo sarà interessato da alcuni scioperi nel settore dei trasporti. Una data in particolare spicca sul calendario e si tratterà dell’8 marzo. Nel giorno in cui si festeggeranno le donne, andrà in scena uno Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private. I sindacati aderenti alla mobilitazione nazionale saranno USB, CUB, SGB, COBAS e USI. Per 24 ore potrebbero verificarsi forti disagi a causa dello stop di mezzi pubblici, ...

Roma : martedì Sciopero mezzi pubblici - possibili stop linee periferiche : Roma – Nella Capitale martedi’ 12 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. L’agitazione, indetta per protestare contro la mancata erogazione degli stipendi, non riguardera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Roma: martedì sciopero mezzi pubblici, possibili stop linee ...

Sciopero trasporti di febbraio : mezzi pubblici fermi in varie giornate - il 15 stop aerei : Il mese di febbraio vedrà andare in scena una serie di scioperi. Nel corso della prima decade incroceranno le braccia i benzinai, ma non mancheranno anche le agitazioni sindacali nel settore dei trasporti. In varie date saranno a rischio mezzi pubblici, aerei e treni. Dunque, ci attenderanno disagi in alcune delle città italiane, ma durante certe giornate si estenderanno anche a tutto il territorio nazionale. Calendario degli scioperi in ...

Sciopero mezzi : terminato lo stop in quasi tutte le città : Sciopero mezzi: terminato lo stop in quasi tutte le città L’agitazione di quattro ore ha riguardato le principali città italiane ad eccezione di Roma, Torino e Genova. Sono stati segnalati diversi disagi per la circolazione cittadina ma senza eccessivi problemi Parole chiave: ...

Sciopero ATM Milano - oggi 21 gennaio/ Stop mezzi pubblici 4 ore : protesta è contro le proposte dell'Ue : Sciopero Atm a Milano oggi 21 gennaio 2019: i mezzi pubblici si fermano per 4 ore. A rischio tram, bus e metro: protesta è contro le proposte dell'Ue.

Sciopero ATM MILANO - OGGI 21 GENNAIO/ Stop mezzi 4 ore : metro M1 regolare - M2-M3 a tratti - sospesa la M5 : SCIOPERO mezzi Atm MILANO OGGI 21 GENNAIO 2019: trasporti pubblici fermi 4 ore. A rischio tram, bus, metro M2-M3 con disservizi, M5 sospesa. Ultime notizie

Sciopero mezzi pubblici lunedì 21 gennaio : si fermano per 4 ore bus e metro : Sciopero di quattro ore lunedì 21 gennaio del trasporto pubblico locale. Disagi per chi si sposta con bus e metropolitana. Le quattro ore di stop variano da città a città. A Milano, ad esempio, il trasporto pubblico si ferma dalle 8.45 alle 12.45, a Napoli e Palermo dalle 9 alle 13, a Firenze dalle 17 alle 21.Continua a leggere