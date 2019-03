blogo

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Circa un anno faaveva da poco saputo che avrebbe lasciato'salla fine della quattordicesima stagione, un addio che fece particolarmente rumore, voluto, così come quello di Jessica Capshaw dalla produzione della serie tv e in particolare dalla showrunner Krista Vernoff. Mentre stava girando le ultime scene di'sentrò neldelCBS, un reboot della serie poliziesca anni '80 Cagney & Lacey (conosciuto in Italia come New York New York). Come spesso capita con i, la serie non venne approvata lasciando in panchinaVolto popolare della serialità americana e non solo grazie alla sua presenza in'ssi è così rimessa in gioco in vista della stagione 2019/20 ed è stata così scelta per il ruolo da protagonista di un nuovo, sempre di CBS, con la speranza di riuscire ad ottenere il via libera ...

Varych4 : Sarah Drew ci riprova, dopo Grey's Anatomy sarà nel cast del pilot The Republic of Sarah - tvblogit : Sarah Drew ci riprova, dopo Grey's Anatomy sarà nel cast del pilot The Republic of Sarah - SerieTvserie : Sarah Drew ci riprova, dopo Grey's Anatomy sarà nel cast del pilot The Republic of Sarah -