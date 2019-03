Santo Domingo | arrestati 5 latitanti | erano ricercati in Italia per reati dalla violenza

Santo Domingo - arrestati 5 latitanti : erano ricercati in Italia per reati per dalla violenza sessuale alla bancarotta : Cinque latitanti che si erano sottratti alla condanna in Italia sono stati arrestati nella Repubblica Dominicana grazie a un’operazione condotta dai poliziotti del servizio centrale operativo, della squadra mobile di Brescia e del servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, con la collaborazione della polizia locale. “Wanted 3“, questo il nome del progetto d’indagine internazionale, era inizialmente rivolto ...

Bloccati in una grotta durante un’escursione : scomparsi due sub italiani a Santo Domingo : Carlo Basso, esperto sub di origine mestrina, e il suo amico Carlo Barbieri, imprenditore edile di origine ligure, sono scomparsi sabato scorso mentre facevano un'immersione nel lago di El Dudù, in Repubblica Dominicana. Si sono addentrati in un'area proibita, finendo in un tunnel profondo circa 100 metri. Continuano le ricerche ma per i media ci sarebbero poche speranze di trovarli ancora vivi.Continua a leggere

