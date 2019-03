SAN FRANCESCO AL CAMPO - Tanti coriandoli e divertimento per il grande Carnevale | FOTO e

Papa Francesco all’Angelus : “Politici privi di saggezza cauSANo danno alla comunità” : Papa Francesco durante l'Angelus in piazza San Pietro ha parlato, citando il Vangelo, dell'importanza della saggezza dei politici, che quando manca può causare danno alla comunità: "Vi esorto ad essere consapevoli del vostro ruolo delicato e a discernere sempre la strada giusta sulla quale condurre le persone".Continua a leggere

Di Francesco : 'Il rigore ci ha tagliato le gambe - risultato troppo peSANte' : 'Il rigore ci ha tagliato le gambe'. L'analisi di Eusebio Di Francesco parte dall'episodio che, nel momento di maggiore spinta della Roma, ha indirizzato definitivamente il derby . 'Nel primo tempo - ...

Di Francesco : 'Risultato troppo peSANte - non pensavamo al Porto' : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - '' Nel primo tempo siamo stati al di sotto delle aspettative, meglio nel ...

Lazio-Roma - Di Francesco mastica amaro : “non abbiamo sottovalutato il derby - il 3-0 è troppo peSANte” : L’allenatore della Roma ha parlato della sconfitta subita nel derby con la Lazio, ritenendo eccessivo il punteggio di 3-0 Sconfitta dolorosa per la Roma nel derby con la Lazio, i giallorossi cedono 3-0 al termine di un match giocato senza la giusta intensità. Il gol di Caicedo nel primo tempo apre le marcature a favore dei biancocelesti, che nella ripresa dilagano grazie al rigore di Immobile e all’acuto di Cataldi. LaPresse/AS ...

Gambetti : il francobollo per l'incontro tra SAN FRANCESCO e il sultano incoraggi a scrivere nuovi messaggi di pace : Sono queste le strade da percorrere anche per la politica, ad ogni livello. In quest'ottica, speriamo che questo francobollo possa servire per stimolare a scrivere ed inviare nuovi messaggi di pace, ...

Per Di Maio nel reddito di cittadinanza c'è anche il messaggio di SAN Francesco : 'Oggi in Italia 5 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta e come esecutivo non potevamo girare lo sguardo da un'altra parte. Fra 5 giorni partono le domande per l'avvio del reddito ...

Lesioni dopo il parto? Assolti in Appello due medici della casa di cura 'SAN Francesco' : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Il fatto. In un francobollo l'incontro fra SAN FRANCESCO e il sultano d'Egitto : Francesco offre al mondo un esempio di come dovrebbero essere mantenute e intrattenute le relazioni umane. Il Poverello si presenta senza dogmi, ma con quell'amore che il Vangelo indica insegnato da ...

Un francobollo per l'incontro tra SAN FRANCESCO e il sultano : Presentato, al ministero dello Sviluppo economico, il francobollo celebrativo dello storico incontro tra San Francesco e il sultano Malik-al-Kamil avvenuto 800 anni fa a Damietta. Il francobollo, con ...

I frati di Assisi da Luigi Di Maio al Mise per il francobollo su SAN Francesco : Francesco offre al mondo un esempio di come dovrebbero essere mantenute e intrattenute le relazioni umane. Il Poverello si presenta senza dogmi, ma Hp hp con quell'amore che il Vangelo indica ...

I frati di Assisi da Luigi Di Maio al Mise per il francobollo su SAN Francesco : E' stato presentato, nella Sala degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, il francobollo celebrativo dello storico incontro tra San Francesco e il Sultano Malik-al-Kamil avvenuto 800 anni fa a Damietta. All'evento sono intervenuti: il Ministro del Mise, Luigi Di Maio, la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, e il direttore della Sala Stampa del Sacro ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Messaggio SAN FRANCESCO faro del nostro agire politico. Riscatto per chi è in difficoltà” : “L’attenzione alla povertà e alle differenze, San Francesco le ha realizzate in un periodo storico dove le divisioni sociali erano stratificate e difficilmente modificabili. Lui ha dimostrato che era possibile cambiare il paradigma e varcare muri e divisioni che sembravano insormontabili. Un messaggio dirompente, la sua forza intrinseca deve essere, mai come in questo momento, il faro del nostro agire politico. Fra 5 giorni partono ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Messaggio SAN FRANCESCO del faro nostro agire politico. Riscatto per chi è in difficoltà” : “L’attenzione alla povertà e alle differenze, San Francesco le ha realizzate in un periodo storico dove le divisioni sociali erano stratificate e difficilmente modificabili. Lui ha dimostrato che era possibile cambiare il paradigma e varcare muri e divisioni che sembravano insormontabili. Un messaggio dirompente, la sua forza intrinseca deve essere, mai come in questo momento, il faro del nostro agire politico. Fra 5 giorni partono ...

Padre Bernardo Gianni da SAN Miniato chiamato da Papa Francesco : ...gioie dei preparativi dedicati alle celebrazioni per il Millenario della Basilica di San Miniato e con i versi di Luzi proverò a sviluppare il tema della generosità della Chiesa nella vita del mondo ...